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Ústecký kouč: Inspirací je Olomoucko. Nejlepší basket chceme hrát v roce 2027

Ondřej Bičiště
  7:45
Ústecký Jaborri McGhee s míčem bráněný Martezem Brownem ze Slavie

Ústecký Jaborri McGhee s míčem bráněný Martezem Brownem ze Slavie | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Fanoušci basketbalové Slunety Ústí nad Labem při zápase se Slavií podpořili...
Fanoušci basketbalové Slunety Ústí nad Labem při zápase se Slavií.
Basketbalisté Ústí nad Labem po povedené akci
Ústecký Jaborri McGhee (vlevo) a Matin Kříž ze Slavie
16 fotografií
Těžké období zažívá basketbalová Sluneta. Pět výher v řadě ji vystřelilo na druhé místo ligové tabulky, teď však vstřebává třetí porážku v řadě a pád na hranu elitní ligové šestky. „Máme vítěznou mentalitu, ty prohry se nám koušou těžce,“ přiznal ústecký kouč Tomáš Reimer po těsné domácí prohře s favorizovanou Slavií 89:91.

Chvíli před sirénou měl křídelník Josef Potoček v ruce vítězství nad lídrem, ale v koncovce selhal. „Štve nás to, nebudeme se utěšovat tím, že jsme 35 minut Slavii trápili. Ale potenciál jsme ukázali, budeme se postupně zvedat. Nejlepší basket chceme hrát v play off, přeje si trenér.

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S Pardubicemi i s Ostravou jste prohráli velkým rozdílem, favorita Slavii jste trápili až do konce. V čem to bylo jiné?
Možná to bude znít špatně, ale Slavia chtěla hrát basket. Když to není válka, ale hra, sedí nám to víc. S Pardubicemi jsme poprvé narazili na tým, který nám ukázal, jak tvrdě se hraje na mezinárodní úrovni. Proti Slavii jsme na to zareagovali, zvykli jsme si na to tempo, ale ne každý v lize s námi bude chtít hrát tento basket, který se musel i divákům líbit. My potřebujeme být připraveni i na nehezké zápasy.

Jak kabina reagovala na předešlé prohry?
Něco jsme si řekli, ale nejdůležitější je, jak tým zareaguje v dalším zápase. My jsme hráli vyrovnané utkání se Slavií, štve nás, že jsme to nedovedli do vítězného konce. Ale tým má vítěznou mentalitu, to chce každý trenér. Hráčům je jedno, jestli jsme favoriti, nebo ne, jdeme to prostě vyhrát. Když ty úspěchy nepřicházejí, hůř se s tím pracuje, ale pak se ukáže ta síla týmu. Kluci spolu musí držet a věřit naší cestě.

To znamená hrát útočně, možná až trochu divoce?
Jasně, hraje se to na výhry, ale také pro diváky, aby se jich na nás chodilo dívat co nejvíc. Když je to útočný basket, hezké akce po rychlých protiútocích, to lidi zvedá ze sedadel. Třeba se někdy nedaří střelba a my na to dojedeme, ale z té naší identity nechceme uhýbat. Dokázali jsme si, že i s tímto basketem můžeme konkurovat top týmům.

Ústí nad Labem, 1.11. 2026, basket Sluneta Ústí nad Labem - Slavia Nymburk, utlkání NBL. Ústecký kouč Tomáš Reimer.

Pro tento herní styl jste vybírali i nové hráče, v létě tým posílilo pět Američanů.
Postupně si to sedá, dělají lepší rozhodnutí. Proti Slavii jsme měli 17 asistencí, což je víc než náš průměr. Basket je tu jiný než na univerzitách, kdo se v tom pohybuje, tak ví, že změna nepřijde lusknutím prstu. Ani za pět šest týdnů. Máme lehkou inspiraci v Olomoucku, dva roky zpátky měli také nově složený tým se skvělými zahraničními hráči a nejlepší basket předváděli v play off, dostali se až na třetí místo. To je také náš cíl, pracovat s týmem a postupně se zvedat. A nejlepší basket předvádět v roce 2027.

Proti Slavii měl v ruce výhru Josef Potoček, ale v závěru netrefil trojku a celkem v zápase minul osmkrát. Podržíte ho vy i spoluhráči?
Věřím, že budeme dostatečně chytří na to, že se nebudeme odsuzovat, když má někdo špatný den či týden. To se stane, takový je sport. Jsme silní, musíme si dál věřit. V mnoha zápasech jsme už ukázali, že se s námi musí počítat.

Chybí vám zraněný pivot Chayce Polynice, bude už v sobotu na derby v Děčíně?
Uděláme vše, aby byl, ale není to v mých rukách. Proti Slavii jsme si dokázali, že to není o jednom hráči, že můžeme hrát i bez něj. Ale s ním to může být v mnoha ohledech jednodušší. Je pro tým důležitý.

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A co Jaborri McGhee, který je hned ve své nováčkovské sezoně jedním z top střelců NBL?
Je to jeden z těch hráčů, co nesnášejí prohry, jakýkoliv svůj bod by vyměnil za to, aby tým vyhrál. Naše výhoda je, že každý zápas může vystřelit někdo jiný, soupeři se nemohou připravit jen na jednoho hráče. To je cesta k úspěchu, ne to mít postavené na jedné hvězdě.

Co čekáte od letošního prvního derby, které se hraje v sobotu v Děčíně?
Domácí budou mít lehkou výhodu v tom, že mají více hráčů, kteří vědí, co derby znamená pro lidi i pro celý region. Kdybychom s nimi začínali u nás, bylo by to snazší, pomohli by nám fanoušci, kteří tu nově vytvořili super kotel. To nám jako týmu hrozně moc pomáhá. Bude to tvrdý zápas, nedarují nám nic, jsou tam blízko diváci, kteří na vás třeba křičí. Musíme se na to připravit basketbalově i mentálně. Nebude to snadné, ale musíme to zvládnout, další prohru už si nemůžeme dovolit.

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