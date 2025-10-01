Někdejší světoběžník do angažmá ve žlutém dresu vstoupil solidně, se 14 body se stal nejlepším střelcem Slunety v letošní premiéře NBL proti Brnu. Mužstvu však nedělní zápas nevyšel, doma před téměř dvanácti stovkami diváků podlehlo vicemistrovi 64:87.
„Bohužel jsme snesli měřítko nějakých 24 minut, potom jsme ze hřiště úplně odešli. Takhle se rozhodně prezentovat nechceme,“ zabručel trenér Tomáš Reimer.
Pecháček má být hrozbou i dál. Po putování po Itálii, Polsku, Španělsku, Austrálii a Německu se chtěl už v tuzemsku ukotvit, ale záchytný bod nenalezl v Opavě ani Děčíně. Do třetice to vyjde?
„Hledal jsem něco, kde bych se usadil. Děčín se mi zamlouval a myslel jsem, že to bude tam. Nevyšlo to, nedá se nic dělat. Třeba to bude v Ústí, sever Čech se mi líbí, proč ne?“ neohrnuje Pecháček nos nad západním koutem republiky s nevalnou pověstí. „Sluneta je menší klub, ale kromě Nymburka v Česku ani žádné jiné velké nejsou. Žádná novinka, je to tady fajn!“
Ústí na třicetiletého vousáče spoléhá. A věří mu. Jeho poslední dvě štace Reimer nepovažuje za neúspěšné.
„V Opavě měl 18 minut na hřišti, průměroval 9,5 bodu, své minuty využil na maximum. Předvedl se i v Lize mistrů. Co jsme zjišťovali od trenéra Petra Czudka, byl s ním v tréninku spokojený. Skončil, protože vybírali mezi ním a Šimonem Puršlem,“ dozvěděl se Reimer.
A loni Děčín?
„Ve druhé půlce sezony toho tolik neodehrál, bylo to rozhodnutí trenéra. Myslím, že by na to měl a byl by pro ně přínosem. Co se stalo, o tom je spousta zákulisních informací, ale na to se soustředit nechci. Adama to mentálně nepoznamenalo, je správně motivovaný ukázat, že pořád může být dominantním hráčem v lize,“ vidí ho Reimer vysoko.
Pecháček svoji epizodu u Válečníků už rozebírat nechce. „Poslední sezona určitě nebyla dobrá, čekal jsem od toho něco jiného. Proč to nevyšlo, je otázka na pana Grepla,“ odkázal Pecháček na děčínského kouče.
Grepl v rozhovoru pro iDNES vysvětloval: „V sezoně se mu dařilo někdy víc, někdy méně, nějaká čísla měl, my potřebovali trochu vyšší. A po našem třicetibodovém debaklu v Ústí jsme se rozhodli, že tak to dál nejde, že musíme tým trochu pozměnit. A Adam byl jedním z těch kroků, kterými jsme se to rozhodli řešit.“
V Děčíně zapisoval průměrně 7,8 bodu za 16 minut hry. „Nechci, aby to vyznělo blbě, ale minulá sezona mě neovlivnila v přístupu k basketu nebo k přípravě. Motivaci mám pořád podobnou,“ nezahořkl Pecháček. „Moje role bude klasická. Zakončovat, blokovat, postavit nějaké clony, seběhnout ke koši a zkusit občas něco trefit.“
Ústecké diváky si naklonil třeba povedenou smečí. Do derby s Děčínem, šlágru šlágrů v NBL, je sice daleko, ale už teď ví, že ho nebude brát jiskřivě.
„Já tu rivalitu zas tolik neprožívám. Do každého zápasu nastupuji se stejným nasazením, ať hraji proti Děčínu nebo komukoli jinému. Častokrát jsou zápasy rivalů zbytečně vyhrocené, pak už to zachází mimo sport. Ale derby jsem už zažil, chápu ty emoce a budu ho s našimi borci prožívat stejně,“ těší se na 12. listopadu a bitvu v děčínském Armex Sportcentru.
Pecháčka si bude na své straně hýčkat tentokrát Ústí, kdo bude bude mít v nejsledovanějším zápase pech?