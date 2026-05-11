Hrubý: Čtvrtfinále s Opavou jsme si prohráli už v Děčíně. Trenér pokračuje

„Každý předčasný konec sezony je smutný, s tím člověk musí počítat. Chtěli jsme to v Opavě urvat a vrátit se domů na pondělní zápas 7, ale nepovedlo se. Takový je život, jedeme dál,“ tvrdil kandidát na ústeckého primátora.
Kapitán pand Ladislav Pecka shrnul: „My jsme vsadili všechno na jednu kartu – buď dnes, nebo nikdy. Začátek zápasu byl dobrý, potom jsme ve třetí čtvrtině stáhli ztrátu asi na šest bodů, ale od té chvíle už byl na hřišti jen jeden tým.“
Opava i díky Grayovi ukončila proti Slunetě čtvrtfinálovou šeď z předchozích let
Sluneta to nebyla, jejích třicet odstínů šedi namaloval opavský hrdina Isaiah Gray, autor 30 bodů.
„Na rovinu říkám, že sérii s Opavou jsme si prohráli v Děčíně,“ zmínil Hrubý porážku 80:85. „Měli jsme tam jednoznačně vyhrát, místo toho začala naše deka a už jsme se vezli na negativní vlně. A druhá věc, že jsme chytili Opavu ve velmi dobré formě. Potrápila by i Pardubice.“
Právě před derby se Sluneta posílila o amerického pivota Randa, kterého naopak Děčín propustil vinou nefungující chemie v týmu. Jako chybu to Hrubý nevnímá. „Trenér měl přání rozšířit kádr, nevěděli jsme, zda se uzdraví Žikla. Museli jsme reagovat. A není to důvod, proč se play off nepovedlo.“
Sezonu i tak hodnotí ústecký šéf dobře. „V listopadu jsme měli bilanci 4-9, byli jsme desátí a bez formy. A pak jsme skončili s 21 výhrami. Základní část i nadstavba byly velice dobré, basket lidi v Ústí bavil, chodili,“ poděkoval Hrubý většinou zaplněné hale. „Ve čtvrtfinále nás Opava přehrála, ale celou sezonu jsme předváděli dobrý basketbal.“
I proto si trenér Tomáš Reimer dá do třetice všeho ústeckého. „Odpovím rázně – je tady druhou sezonu, skončili jsme pod ním pátí a čtvrtí. Je mladý, smlouvu na rok ještě má a taky naši plnou důvěru!“
Neokoukaný kouč se v Ústí prosadil i po Janu Šotnarovi, který nasadil stříbrnou laťku. „Trenéřina je věc, kterou se musí člověk učit za pochodu, to nenastudujete v knížkách, ale v těžkých zápasech. A těch letos zažil hodně. Věřím, že Reimer má před sebou budoucnost.“
Ústeckou budoucností je i české jádro. Pod kontrakty jsou lídr Pecka, Kábrt, Žikla, Krupka a Potoček. „A všichni jsou podepsaní na dlouho, to tady nebývalo. Věřím, že se domluvíme i s Tomášem Vyoralem,“ jmenoval Hrubý dirigenta hry a hlavní hvězdu týmu. Odchází pivot Pecháček. „Chtěli bychom mluvit s cizinci Johnsonem, Youngem a Davidsonem. Co nejdříve, nechceme to nechat vyhnít a časově podcenit.“