Už jsme lukrativní adresa, těší šéfa Ústí. Novou zbraní je širší rotace

Petr Bílek
  7:31
Kádr ústeckých basketbalistů nakynul, to je hlavní změna ve Slunetě pro novou sezonu NBL. Trenér Tomáš Reimer si v klubové diskusi obhájil nutnost širší rotace, takže při zraněních už by neměla hrozit koňská minutáž zbývajících mužů sestavy. Byť hlavní důvod je jinde: týmovější hra.
„Loni jsme začínali s osmi hráči, letos jich máme deset až jedenáct. To je směr, kterým jsme chtěli jít,“ pochvaluje si Reimer před startem ligy. Vicemistři z roku 2024 do ní vstoupí v neděli 28. září doma s Brnem, s nímž naposledy vypadli ve čtvrtfinále play off.

Generální manažer klubu Tomáš Hrubý s trenérovým plánem souhlasil: „Jsem sám zvědavý, jestli ta cesta bude dobrá. Ale kdybych tomu nevěřil, nedopustil bych to. Dlouho jsme o tom debatovali, širší rotaci máme na přání trenéra.“

Neplatí přitom přímá úměra, že čím méně hráčů, tím menší šance na úspěch. „Liga jde hrát i v užší rotaci. Olomoucko ji loni mělo stejnou jako my a dotáhlo to k bronzu, proti Nymburku hrálo velice dobře. Ale není to styl, kterým bych se jako trenér chtěl prezentovat. Byl cíl začít sezonu s vyšší rotací hráčů,“ objasňuje. „Doufám, že i díky tomu bude hra týmovější než loni.“

Young vybrousí rozehrávku Ústí. Naše dvojice? Jedna z top v lize, věří kouč

Ústí loni dlouho táhl nejlepší ligový střelec Varner, jenže pak ho soupeři přečetli. Sluneta ekipu cizinců vyměnila kompletně: dva Američané, rozehrávači Jay Young a Nick Johnson, jsou v Evropě nováčky, zato křídelník Jordan Glover a pivot Sha’markus Kennedy znají bezedné koše na starém kontinentu důvěrně.

„Varner byl loni v první půlce sezony absolutně dominantním hráčem celé ligy, ale do trenérova stylu hry s větším střídáním nám nezapadal. Nic osobního v tom není, je skvělý hráč a kluk do šatny,“ vysvětlil Hrubý, proč hubený kanonýr angažmá v Ústí neprotáhl.

Bude to změna, Sluneta dosud sázela spíš na výrazné osobnosti. „Předtím nás drželi další výrazní hráči jako Nichols nebo Autrey. Nyní máme dva nové mladíky, jsou šlachovití, uvidíme, jestli se někdo vyprofiluje v hvězdu ligy,“ přemítá Hrubý. „Přišli rovnou z univerzity, to je taky jiná cesta než v minulosti. Věříme, že se to povede.“

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý

České jádro Pecka, Vyoral, Žikla, Potoček a Kupka doplnili Pecháček z Děčína s Kábrtem z GBA Jindřichův Hradec.

„Sezona bude pro nás všechny překvapení. Nějaká obměna byla, ale ne tak extrémní jako po stříbrném ročníku. I trenéra máme s dlouhodobějším kontraktem, v tom je velký rozdíl,“ cítí Hrubý. „Jestli je tým poskládaný dobře, se podle mých zkušeností ukáže v listopadu, prosinci.“

Funkcionáře s ostrými i kontroverzními názory těší, že také pro zkušené české hráče už je Sluneta vyhledávaným působištěm. „Myslím, že vnímání našeho klubu se posouvá. Pět, deset let zpátky jsme nebyli lukrativní adresa, teď k nám chtějí chodit, protože jsou tady spokojení,“ blaží generálního manažera.

Král střelců Varner končí v Ústí, nedostal smlouvu. Chceme jiné hráče, zní z týmu

A ukázal to na příkladu rozehrávače Ondřeje Šišky, oblíbence fanoušků, který se však přesunul do Olomoucka. „On to zmínil. Myslel si, že to tady vypadá jinak, než v reálu zjistil. Teď o nás mluví velice dobře, my o něm taky. Je to fajn kluk a skvělý hráč a energizer, loni nám dal impulz. Bohužel jsme se nedomluvili, takový je život.“

Cíl je klasický: uhrát první šestku a ocitnout se v lepší nadstavbě A1, která je určená pro vrchních osm. „My vždycky míříme vysoko a doufám, že vysoko dostřelíme,“ zasnil se Hrubý. „Naskakujeme domácím zápasem s Brnem, věřím, že přijde dost lidí, protože basket v Ústí je baví a pauza byla dlouhá.“

Fanoušci jsou hladoví – kolika výhrami je Sluneta zasytí?

