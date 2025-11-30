Slabý start, potom dominance. Basketbalistky USK jasně přehrály Žabiny

Žabiny prestižní duel výborně rozehrály a prakticky celou první čtvrtinu vedly. K dobru měly až sedm bodů. Druhou desetiminutovku však ovládly Pražanky 32:11 a kráčely za jednoznačným vítězstvím.
„Ranní zápasy jsou trochu specifické. Nikdo na to není zvyklý, záleží, jak se s tím kdo popasuje. Nám to trvalo trochu déle,“ řekl trenér USK Martin Bašta televizní stanici Nova Sport. „Zhruba od 12. minuty jsme rozjeli docela dobrý basket. Máme samozřejmě spoustu mezer v obraně, na kterých musíme pracovat do těch důležitých zápasů,“ uvedl.
Pod výhru USK se 18 body a osmi doskoky podepsala Janelle Salaünová, která proměnila čtyři z pěti trojek. V dresu Žabin se prosadila 22 body Shaylisha Colleyová. Hamzová dala 10 bodů.
„V první čtvrtině jsme se zvládli držet toho, co máme. Nevím, co se od druhé čtvrtiny tolik změnilo hráčkám v hlavě. Potom už naše celkové představení nebylo dobré. Začali jsme hrát individualisticky, každá hráčka to chtěla odtáhnout sama. To není to, čím bychom se chtěli prezentovat,“ uvedl trenér brněnského týmu Viktor Pruša. „Soupeři jsme darovali jednoduše přes 40 bodů nedisciplinovaností a možná podceněním některých situací. Výsledek je bohužel asi zasloužený,“ konstatoval.
Brandýs nad Labem porazil 85:82 Chomutov, s kterým všech pět předchozích zápasů v ŽBL prohrál. V druhé čtvrtině vedl středočeský tým už o 22 bodů, ale po přerušení zápasu vynuceném technickými problémy v hale o náskok přišel. V závěru rozhodla o vítězství domácích trojkou Lucie Ceralová, pro kterou to byly jediné body v zápase, v němž odehrála jen čtyři a půl minuty. Chomutovu nepomohlo 28 bodů Elišky Brejchové.
Basketbalová Chance liga žen - 9. kolo:
USK Praha - Žabiny Brno 103:69 (18:23, 50:34, 75:49)
Brandýs nad Labem - Chomutov 85:82 (21:13, 47:35, 58:59)
16:30 KP Brno - Slovanka.
Tabulka:
|1.
|USK Praha
|9
|9
|0
|926:513
|18
|2.
|SBŠ Ostrava
|8
|7
|1
|639:574
|15
|3.
|Brandýs nad Labem
|9
|5
|4
|711:719
|14
|4.
|Žabiny Brno
|7
|5
|2
|585:486
|12
|5.
|KP Brno
|7
|4
|3
|564:509
|11
|6.
|Chomutov
|8
|3
|5
|521:611
|11
|7.
|Hradec Králové
|7
|3
|4
|501:491
|10
|8.
|Trutnov
|7
|2
|5
|508:563
|9
|9.
|Slovanka
|8
|1
|7
|523:731
|9
|10.
|Basket Ostrava
|8
|0
|8
|453:734
|8