USK vykročil za šestnáctým titulem v řadě. Žabiny se držely jen v první půli

V dresu Pražanek zaznamenalo sedm hráček dvojciferný počet bodů. Nejlepší střelkyní byla francouzská kapitánka Valériane Ayayiová s 19 body. Její krajanka Pauline Astierová zaznamenala double double za 12 bodů a 11 asistencí. Žabinám nepomohl ani výkon Stephanie Jonesové, autorky 19 bodů a 10 doskoků.
USK Praha - Žabiny Brno 106:71
(31:22, 53:39, 78:55)
Nejvíce bodů: Ayayiová 19, Cazorlaová 16, Salaünová 14 - S. Jonesová 19, Evansová 16, Brownová 7. Fauly: 19:22. Trestné hody: 20/19 - 25/16. Trojky: 11:3. Doskoky: 41:24.
„Dali jsme stovku a vyhráli docela velkým rozdílem, na což to na začátku zápasu rozhodně nevypadalo. Dostávali jsme se do něj horko těžko, neměli jsme dobré tempo a pomohly nám hráčky z lavičky,“ řekl novinářům Martin Bašta, trenér USK. „Holky už se vidí trochu někde jinde, takže ta motivace je pro ně těžká. Musíme se s tím ale porvat. Máme před sebou, doufám, už jen dva zápasy, které musíme zvládnou způsobem, jaký je hoden našeho klubu.“
Oba týmy se spolu utkávají v ligovém finále popáté za sebou. Hráčky USK si chtějí v domácí soutěži vynahradit neúspěch v Eurolize, kde v roli obhájkyň prvenství nepostoupily do finálového turnaje. Žabiny usilují o první ligový titul od roku 2010.
Brněnský celek se musel obejít bez reprezentační rozehrávačky Elišky Hamzové, která odletěla do USA, kde se bude ucházet o angažmá v WNBA. V dresu Pražanek naopak nechyběla Emma Čechová, která o stejnou šanci bude bojovat v přípravném kempu Minnesoty s ní.
Žabiny zahájily duel bojovně a poté, co vedly v úvodu 9:6, zareagoval domácí trenér Martin Bašta oddechovým časem. Favorizované Pražanky pak vývoj otočily a náskok navyšovaly. Také díky osmi bodům Astierové narostlo jejich vedení na 31:20. První část vyhrály o devět bodů.
Ve druhé čtvrtině se Brňanky díky Jonesové dotáhly na pětibodové manko (36:41), domácí ale po trojce Ayayiové a koši Čechové znovu odskočily do dvojciferného vedení. Do kabin šly Pražanky s náskokem čtrnácti bodů (53:39). Proměnily do té doby všech 13 trestných hodů.
Po přestávce už hráčky USK drama nedovolily. Díky dvanácti bodům v řadě navýšily vedení na 67:43 a do závěrečné části šly s náskokem 23 bodů. Navíc se rozstřílela rozehrávačka Maite Cazorlaová, která v úvodních pěti minutách čtvrté části dala 11 z celkových 16 bodů. Brňanky v závěru ještě přišly o vyfaulovanou Shante Evansovou a už nedokázaly USK vzdorovat. Stobodovou hranici pokořila dvě minuty před koncem Karolína Petlanová a Pražanky nakonec zvítězily o 35 bodů.
„Musíme držet konzistenci po celých čtyřicet minut. Máme dobré pasáže, ale vždy přijde nějaká chvilka, kdy uděláme na útočné i obranné polovině dvě tři zásadní chyby a dostaneme se dolů,“ uvedl brněnský kouč Viktor Pruša. „Bohužel se nám to většinou stává ve druhé nebo na začátku třetí čtvrtiny. Myslím, že 71 nastřílených bodů na Královce není špatných, ale se 106 inkasovanými se bohužel nedá hrát.“
|
Druhé finále je na programu ve středu od 18 hodin v hale Žabin. Série může skončit v neděli v Praze, nejpozději bude o mistryních rozhodnuto o čtyři dny později.
„Nesmíme nic podcenit. Už v tomhle zápase jsme podcenili pár situací, kdy jsme nechávali Brno volně a jednoduše hrát. Je to jen o nás, jak k tomu přistoupíme. Jestli k tomu přistoupíme vlažně, tak budeme mít v Brně problémy, protože se tam nehraje dobře a i v plné sestavě jsme tam měli v sezoně problémy. Musíme k tomu v hlavách přistoupit tak, že je to pro nás klíčový zápas série a sezony,“ řekl Bašta.
Duel v Brně vyhlížel i Pruša. „Těšíme se na něj. Máme výborné fanoušky a snad přijde plná hala. Tak jako se nám nehraje dobře tady (v Praze), tak ani USK nevoní naše hala. Budeme chtít tam hrát ‚all in‘. To jedno vítězství by změnilo dynamiku celé série,“ prohlásil brněnský trenér.