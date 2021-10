USK znovu s energií z USA. Ale hru ještě potřebujeme učesat, ví trenérka

„Je znát, že přijely,“ přiznala po utkání Tereza Vyoralová, jež konto Szekszárdu zatížila osmi body. „Jsou skvělé hráčky do týmu, Alyssa přinesla novou energii. Běháme díky nim víc dopředu.“

Obě Američanky přitom do Česka přiletěly teprve v neděli, předtím ve své domovině dovedly Connecticut do semifinále WNBA.

„Víc unavená je Jonesová, která odehrála celou sezonu i hodně minut,“ všimla si trenérka USK Natália Hejková. „Thomasová má naopak hlad po zápasech, kvůli zranění achilovky ze začátku roku odehrála jen čtyři. Pro ni je basketbal život.“

Přestože Hejková americké svěřenkyně ocenila a přičítala jim výraznou zásluhu na vítězství nad Maďarkami, s herním projevem svého družstva nebyla zcela spokojena.

„V tomto složení jsme hrály první zápas a šlo vidět, že si hráčky nerozuměly. Dva tréninky jsou strašně málo. I Američanky potřebují čas, aby si vzpomenuly, co jsme hrály. Všechno potřebujeme učesat, protože je to ještě kostrbaté. Na to potřebujeme další zápasy.“

Přání se slovenské trenérce brzy splní. Basketbalistky USK v neděli nastoupí k duelu domácí soutěže proti Slovance, ve středu pak v dalekém Jekatěrinburgu vyzvou jednoho z největších favoritů Euroligy.

„Musíme se na ně dobře připravit a myslím, že je můžeme klidně potrápit, ne-li porazit,“ burcuje Vyoralová. „Víme, že Jekatěrinburg je nejlepším týmem v Evropě, takže budeme muset nastoupit soustředěně, hrát kolektivně a dát do toho vše.“

Ruské obhájkyně euroligového prvenství dosud ve skupině A třikrát vyhrály a dělí se o první místo se španělským Perfumerías Avenida ze Salamanky.

„Jekatěrinburg je úplně jiné poschodí, absolutní favorit,“ ví Hejková. Nyní mu navíc také dorazily posily po konci zámořské sezony, jmenovitě třeba Jonquel Jonesová, která v minulé sezoně Euroligy nasbírala průměrně 12 bodů na zápas.

„Tím pádem to bude o to těžší,“ předesílá trenérka USK.

Pražanky poletí do Ruska s bilancí dvou výher a jednoho neúspěchu, který utržily v prvním utkání. Na půdě Montpellier padly rozdílem jediného bodu.

„Ta prohra bolela,“ nezastírá Vyoralová. „Kdyby s námi byly holky Američanky, tak určitě vyhrajeme. Ale byl to první zápas, může se to stát. Doufám, že nás to nebude na konci základní skupiny nějak mrzet.“

Bodová loupež v Jekatěrinburgu by tedy znamenala vítanou kompenzaci.