Basketbalistky USK uspěly proti Žabinám a ovládly základní část bez jediné porážky

Favorit po vyrovnané první čtvrtině odskočil ve druhé části do dvouciferného vedení a ve druhém poločase už výhru kontroloval.
Francouzská kapitánka šampionek Evropské ligy Valériane Ayayiová se na výhře podílela 19 body a 12 doskoky. Nejlepší domácí střelkyní byla s 15 body Stephanie Jonesová, sestra hvězdy USK Brionny, která musela kvůli zranění kolena předčasně ukončit sezonu a po lednovém příjezdu z USA stihla za mistrovský tým odehrát jen čtyři zápasy.
Basketbalová Chance liga žen
18. kolo
Žabiny Brno - USK Praha 70:84 (17:20, 31:47, 48:61)
17:00 Slovanka - KP Brno.