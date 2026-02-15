Basketbalistky USK uspěly proti Žabinám a ovládly základní část bez jediné porážky

Basketbalistky USK Praha vyhrály v Brně ligový šlágr nad Žabinami 84:70 a stejně jako v minulých letech bez jediného zaváhání ovládly základní část ŽBL. Souboj nejlepších českých týmů současnosti skončil vítězstvím Pražanek podesáté za sebou a Žabiny tentokrát uhájily druhé místo v tabulce jen díky lepší vzájemné bilanci v porovnání s SBŠ Ostrava. V lize Žabiny prohrály po šesti zápasech od porážky s KP Brno.

Valériane Ayayiová z USK Praha se raduje. | foto: FIBA

Favorit po vyrovnané první čtvrtině odskočil ve druhé části do dvouciferného vedení a ve druhém poločase už výhru kontroloval.

Francouzská kapitánka šampionek Evropské ligy Valériane Ayayiová se na výhře podílela 19 body a 12 doskoky. Nejlepší domácí střelkyní byla s 15 body Stephanie Jonesová, sestra hvězdy USK Brionny, která musela kvůli zranění kolena předčasně ukončit sezonu a po lednovém příjezdu z USA stihla za mistrovský tým odehrát jen čtyři zápasy.

Basketbalová Chance liga žen

18. kolo

Žabiny Brno - USK Praha 70:84 (17:20, 31:47, 48:61)
Nejvíce bodů: S. Jonesová 15, Evansová a Záplatová po 11 - Ayayiová 19, Hofová a Salaünová po 13.

17:00 Slovanka - KP Brno.

