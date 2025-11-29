USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola soutěže. Na palubovku haly Královka v Praze na Letné vykročí basketbalistky v neděli už od 10.30.
Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno | foto: Luděk Šipla / ZVVZ USK Praha

Fanoušci USK Praha během finálového zápasu
Karolína Petlanová z USK Praha s pohárem pro české šampionky
Natália Hejková se naposledy snaží usměrnit hráčky USK Praha.
Basketbalistky USK Praha s pohárem pro české šampionky
A speciální bude duel pro mnohé z nich.

Vždyť také Artemis Spanuová, řecká opora Žabin, v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci tvrdila: „Je to zápas, na který myslíte už od chvíle, kdy podepíšete angažmá v Česku, obzvlášť v Žabinách Brno.“

USK je ligovým hegemonem. Není těžké si vybavit, že loni skončila předlouhá šňůra, když Pražanky ve finálové sérii ztratily jeden zápas právě se Žabinami.

Předchozích 301 ligových duelů klub z hlavního města zvládl. Po něm rozjel další období neporazitelnosti, na které navazuje už s trenérem Martinem Baštou na lavičce.

Série 301 výher, kdo další to má? Nikdo. USK Praha drží mnoho rekordů

„Samozřejmě existuje extra motivace, protože víme, že hrajeme proti českým mistryním, ale také vítězkám Euroligy,“ usmála se Spanuová, která Brňanky táhne v průměru 15,8 body a 11,2 doskoky na zápas.

Pod košem bude svádět souboje také s Emmou Čechovou, která se v létě přesunula právě ze Žabin do USK, kde si zahrála už v mládežnických kategoriích. Může se zdát, že prostředí dobře zná, ale pro ČBF připomněla: „Tempo na trénincích i v zápasech je trošku odlišné. Je to změna, která mě motivuje se zlepšovat a pracovat na svých dovednostech.“

Teď přidá další novou zkušenost a poprvé od příchodu do Prahy narazí na Žabiny, s nimiž ochutnala už loni Euroligu.

Emma Čechová z USK Praha se chystá na duel o Superpohár.
Emma Čechová v dresu Žabin Brno

„Na zápas se moc těším. Bude pro mě určitě speciální. V Brně jsem strávila krásné tři roky, hodně jsem tam vyrostla herně i lidsky,“ komentovala a dodávala: „Půjde o atraktivní utkání. Oba celky patří k nejlepším týmům v domácí soutěži. K tomu se prosazují i v mezinárodních soutěžích. Žabiny teď po několika odchodech opět posilují a myslím si, že se jedná o velice kvalitní tým.“

Čechová tím narážela na změny, které na Moravě nastaly po neúspěšné kvalifikaci do Euroligy. Z kádru zmizela například její kamarádka Laura Juškaiteová či kvalitní Migna Touréová. Reagovat muselo vedení také na zranění rozehrávačky Elišky Hamzové.

Další špatné zprávy pro Žabiny. Hamzová je po operaci, vrátí se nejdříve za dva měsíce

Mezi novými tvářemi, které dorazily v průběhu sezony, zatím vyniká Zoé Wadouxová. Více prostoru dostává také Kateřina Zeithammerová. Brněnské fanoušky pak potěšil návrat Simony Sklenářové.

„Určitě jsme na začátku sezony zažily nějaké výkyvy, ale jak čas běží, tým se sehrává. Myslím, že dokážeme předvést basketbal na vysoké úrovni, konkurovat nejlepším a nabídnout všem skvělou podívanou,“ nepochybuje Spanuová.

Artemis Spanuová z Žabin útočí přes defenzivu Braine.

V Praze se zase vedle osvědčených Valériane Ayayiové či Emese Hofové dobře uvedly Pauline Astierová, Bridget Carletonová či právě Čechová.

Česká reprezentační pivotka také předpovídá: „Žabiny umí být hodně nebezpečné a určitě budou i namotivované nás porazit. Myslím si, že zápas může rozhodnout to, kdo se lépe popere s agresivní hrou druhého týmu.“

Vždyť i její nedělní řecká sokyně předestřela: „Chceme hrát týmově a mít dobrý pohyb. Tým, který bude mít lepší den v obraně, bude na konci zápasu šťastnější. V takových zápasech musíme být koncentrované celých 40 minut a držet vysokou úroveň hry, bez ohledu na stav skóre.“

