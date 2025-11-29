USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

A speciální bude duel pro mnohé z nich.
Vždyť také Artemis Spanuová, řecká opora Žabin, v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci tvrdila: „Je to zápas, na který myslíte už od chvíle, kdy podepíšete angažmá v Česku, obzvlášť v Žabinách Brno.“
USK je ligovým hegemonem. Není těžké si vybavit, že loni skončila předlouhá šňůra, když Pražanky ve finálové sérii ztratily jeden zápas právě se Žabinami.
Předchozích 301 ligových duelů klub z hlavního města zvládl. Po něm rozjel další období neporazitelnosti, na které navazuje už s trenérem Martinem Baštou na lavičce.
„Samozřejmě existuje extra motivace, protože víme, že hrajeme proti českým mistryním, ale také vítězkám Euroligy,“ usmála se Spanuová, která Brňanky táhne v průměru 15,8 body a 11,2 doskoky na zápas.
Pod košem bude svádět souboje také s Emmou Čechovou, která se v létě přesunula právě ze Žabin do USK, kde si zahrála už v mládežnických kategoriích. Může se zdát, že prostředí dobře zná, ale pro ČBF připomněla: „Tempo na trénincích i v zápasech je trošku odlišné. Je to změna, která mě motivuje se zlepšovat a pracovat na svých dovednostech.“
Teď přidá další novou zkušenost a poprvé od příchodu do Prahy narazí na Žabiny, s nimiž ochutnala už loni Euroligu.
„Na zápas se moc těším. Bude pro mě určitě speciální. V Brně jsem strávila krásné tři roky, hodně jsem tam vyrostla herně i lidsky,“ komentovala a dodávala: „Půjde o atraktivní utkání. Oba celky patří k nejlepším týmům v domácí soutěži. K tomu se prosazují i v mezinárodních soutěžích. Žabiny teď po několika odchodech opět posilují a myslím si, že se jedná o velice kvalitní tým.“
Čechová tím narážela na změny, které na Moravě nastaly po neúspěšné kvalifikaci do Euroligy. Z kádru zmizela například její kamarádka Laura Juškaiteová či kvalitní Migna Touréová. Reagovat muselo vedení také na zranění rozehrávačky Elišky Hamzové.
Mezi novými tvářemi, které dorazily v průběhu sezony, zatím vyniká Zoé Wadouxová. Více prostoru dostává také Kateřina Zeithammerová. Brněnské fanoušky pak potěšil návrat Simony Sklenářové.
„Určitě jsme na začátku sezony zažily nějaké výkyvy, ale jak čas běží, tým se sehrává. Myslím, že dokážeme předvést basketbal na vysoké úrovni, konkurovat nejlepším a nabídnout všem skvělou podívanou,“ nepochybuje Spanuová.
V Praze se zase vedle osvědčených Valériane Ayayiové či Emese Hofové dobře uvedly Pauline Astierová, Bridget Carletonová či právě Čechová.
Česká reprezentační pivotka také předpovídá: „Žabiny umí být hodně nebezpečné a určitě budou i namotivované nás porazit. Myslím si, že zápas může rozhodnout to, kdo se lépe popere s agresivní hrou druhého týmu.“
Vždyť i její nedělní řecká sokyně předestřela: „Chceme hrát týmově a mít dobrý pohyb. Tým, který bude mít lepší den v obraně, bude na konci zápasu šťastnější. V takových zápasech musíme být koncentrované celých 40 minut a držet vysokou úroveň hry, bez ohledu na stav skóre.“