Cenný double pro české šampionky. Basketbalistky USK slaví zisk Superpoháru

  22:59
Basketbalistky ZVVZ USK Praha získaly po celkovém prvenství v Evropské lize také Superpohár. Na palubovce francouzského týmu Villeneuve-d’Ascq zvítězily 86:77. Napodobily tak double z roku 2015.

Basketbalistky pražského USK slaví euroligový triumf. | foto: FIBA

Nejlepší hráčkou Pražanek byla francouzská rozehrávačka Pauline Astierová, která zaznamenala 17 bodů a 15 asistencí. Přidala také sedm zisků.

Stejný počet bodů nastřílela v dresu USK i její krajanka Valériane Ayayiová. Soupeřkám z Villeneuve-d’Ascq nepomohlo ani 16 bodů Ameryst Alstonové.

Úřadujícím českým mistryním se vydařil první mezinárodní zápas po letní obměně hráčského a realizačního týmu. Vítězný debut na evropské scéně prožil v pozici kouče Martin Bašta, který nahradil legendární Natálii Hejkovou.

Basketbalistky USK na úvod ligy vyhrály v Hradci, nováček schytal debakl v Brně

Ve vyrovnané první čtvrtině se oba týmy střídaly ve vedení. Teprve až v závěru získaly hráčky USK větší náskok. Po jedenácti bodech v řadě otočily vývoj ze stavu 9:13 a první desetiminutovku vyhrály 20:13.

Na začátku druhé části si Pražanky vypracovaly vedení o 11 bodů (24:13). Domácí basketbalistky reagovaly a také díky sedmibodové šňůře snížily na 26:28. Závěr poločasu ale patřil hráčkám USK, které po trefě Ayayiové odcházely do kabin s vedením 43:32. Nejlepší střelkyní Pražanek byla s 11 body Astierová, za Villeneuve-d’Ascq měla stejný počet bodů Alstonová.

Po přestávce se basketbalistky Villeneuve-d’Ascq dotáhly na šestibodové manko (39:45), Pražanky však znovu odskočily. Nejprve získaly vedení 51:39 a poté jejich náskok narostl až na 18 bodů. I přes tříbodovou trefu Alexis Petersonové vedly Pražanky před závěrečnou čtvrtinou o 13 bodů.

Domácí tým se v poslední desetiminutovce snažil duel zdramatizovat, hráčky USK ale držela pivotka Emese Hofová, která zaznamenala v úvodních více než sedmi minutách všech deset bodů. Po následné trojce Ayayiové získaly Pražanky opět vedení 82:70 a závěr si už pohlídaly.

Po triumfu v Superpoháru čeká příští týden USK úvodní duel nového ročníku Evropské ligy, 8. října se představí na palubovce Bourges. Ve skupině se poté střetnou i s Gironou a Gdyní.

Evropský Superpohár basketbalistek

Villeneuve-d’Ascq - USK Praha 77:86 (13:20, 32:43, 56:69)
Nejvíce bodů: Alstonová 16, Tahaneová a Paleníková po 13 - Astierová a Ayayiová po 17, Hofová 16, Malíková 14. Fauly: 20:19. Trestné hody: 20/16 - 17/13. Trojky: 11:7. Doskoky: 29:33.

