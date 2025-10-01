Cenný double pro české šampionky. Basketbalistky USK slaví zisk Superpoháru

Nejlepší hráčkou Pražanek byla francouzská rozehrávačka Pauline Astierová, která zaznamenala 17 bodů a 15 asistencí. Přidala také sedm zisků.
Stejný počet bodů nastřílela v dresu USK i její krajanka Valériane Ayayiová. Soupeřkám z Villeneuve-d’Ascq nepomohlo ani 16 bodů Ameryst Alstonové.
Úřadujícím českým mistryním se vydařil první mezinárodní zápas po letní obměně hráčského a realizačního týmu. Vítězný debut na evropské scéně prožil v pozici kouče Martin Bašta, který nahradil legendární Natálii Hejkovou.
Ve vyrovnané první čtvrtině se oba týmy střídaly ve vedení. Teprve až v závěru získaly hráčky USK větší náskok. Po jedenácti bodech v řadě otočily vývoj ze stavu 9:13 a první desetiminutovku vyhrály 20:13.
Na začátku druhé části si Pražanky vypracovaly vedení o 11 bodů (24:13). Domácí basketbalistky reagovaly a také díky sedmibodové šňůře snížily na 26:28. Závěr poločasu ale patřil hráčkám USK, které po trefě Ayayiové odcházely do kabin s vedením 43:32. Nejlepší střelkyní Pražanek byla s 11 body Astierová, za Villeneuve-d’Ascq měla stejný počet bodů Alstonová.
Po přestávce se basketbalistky Villeneuve-d’Ascq dotáhly na šestibodové manko (39:45), Pražanky však znovu odskočily. Nejprve získaly vedení 51:39 a poté jejich náskok narostl až na 18 bodů. I přes tříbodovou trefu Alexis Petersonové vedly Pražanky před závěrečnou čtvrtinou o 13 bodů.
Domácí tým se v poslední desetiminutovce snažil duel zdramatizovat, hráčky USK ale držela pivotka Emese Hofová, která zaznamenala v úvodních více než sedmi minutách všech deset bodů. Po následné trojce Ayayiové získaly Pražanky opět vedení 82:70 a závěr si už pohlídaly.
Po triumfu v Superpoháru čeká příští týden USK úvodní duel nového ročníku Evropské ligy, 8. října se představí na palubovce Bourges. Ve skupině se poté střetnou i s Gironou a Gdyní.
Evropský Superpohár basketbalistek
Villeneuve-d’Ascq - USK Praha 77:86 (13:20, 32:43, 56:69)