Přece nemůžeme prohrát! Vyoralová o titulu v Eurolize: Makaly jsme pro Hejkovou

„Budeme na to ještě dlouho vzpomínat,“ hodnotí 31letá basketbalistka pro iDNES Premium báječné tažení za prestižní trofejí.

Jak moc vás ve Final Six motivovalo, že šlo o poslední mezinárodní zápasy dlouholeté trenérky Natálie Hejkové?

Začaly jsme o tom mluvit, až když jsme postoupily do finále. Všechny jsme pro ni makaly, a přestože sezona nebyla vůbec jednoduchá, tak máme zlato, což je neuvěřitelné. A vzhledem k tomu, že paní trenérka odchází, to pro ni je úplně nádherný konec.