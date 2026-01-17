Střelecký rekord sezony. Basketbalistky USK nasázely Slovance 126 bodů

  19:30
Basketbalové šampionky z USK Praha deklasovaly v 15. kole předposlední Slovanku 126:34 a stanovily nový týmový střelecký rekord sezony. Sebraly ho brněnskému Královu Poli, které bylo od prvního kola v čele statistiky po vítězství 120:46 nad ostravským nováčkem.
Emma Čechová v obležení bránících basketbalistek Slovanky. | foto: ZVVZ USK Praha

Nejlepším dosavadním výkonem Pražanek v ročníku ŽBL bylo 118 bodů z listopadového zápasu s Brandýsem nad Labem (118:59).

Sedm hráček mistrovského týmu přispělo k domácí výhře dvouciferným výkonem. Francouzská pivotka Janelle Salaünová jako nejlepší střelkyně zápasu zaznamenala 23 bodů včetně pěti trojek, nizozemská podkošová hráčka Emese Hofová si připsala double double za 12 bodů a 12 doskoků.

Pražanky v přípravě na čtvrteční duel Evropské ligy v hale Galatasaraye Istanbul soupeře drtily pod košem. Doskakování ovládly v poměru 52:24 a na body z vymezeného území to bylo 76:24. K tomu proměnily 13 tříbodových střel proti jediné soupeřově.

Basketbalová Chance liga žen

15. kolo:

USK Praha - Slovanka 126:34 (43:6, 66:17, 100:23)
Nejvíce bodů: Salaünová 23, Ayayiová 17, Astierová, Jonesová a Hofová po 12 - Zítková 9, Kovtunová 8, Jitka Pilařová 6.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.USK Praha151501594:80130
2.Žabiny Brno141131152:90225
3.SBŠ Ostrava141131069:100825
4.KP Brno14951168:103923
5.Brandýs nad Labem14771037:114821
6.Chomutov15691009:112821
7.Trutnov1367945:101619
8.Hradec Králové14410965:105218
9.Slovanka14113874:127915
10.Basket Ostrava13013724:116413
