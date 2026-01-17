Střelecký rekord sezony. Basketbalistky USK nasázely Slovance 126 bodů

Nejlepším dosavadním výkonem Pražanek v ročníku ŽBL bylo 118 bodů z listopadového zápasu s Brandýsem nad Labem (118:59).
Sedm hráček mistrovského týmu přispělo k domácí výhře dvouciferným výkonem. Francouzská pivotka Janelle Salaünová jako nejlepší střelkyně zápasu zaznamenala 23 bodů včetně pěti trojek, nizozemská podkošová hráčka Emese Hofová si připsala double double za 12 bodů a 12 doskoků.
Pražanky v přípravě na čtvrteční duel Evropské ligy v hale Galatasaraye Istanbul soupeře drtily pod košem. Doskakování ovládly v poměru 52:24 a na body z vymezeného území to bylo 76:24. K tomu proměnily 13 tříbodových střel proti jediné soupeřově.
Basketbalová Chance liga žen
15. kolo:
USK Praha - Slovanka 126:34 (43:6, 66:17, 100:23)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|USK Praha
|15
|15
|0
|1594:801
|30
|2.
|Žabiny Brno
|14
|11
|3
|1152:902
|25
|3.
|SBŠ Ostrava
|14
|11
|3
|1069:1008
|25
|4.
|KP Brno
|14
|9
|5
|1168:1039
|23
|5.
|Brandýs nad Labem
|14
|7
|7
|1037:1148
|21
|6.
|Chomutov
|15
|6
|9
|1009:1128
|21
|7.
|Trutnov
|13
|6
|7
|945:1016
|19
|8.
|Hradec Králové
|14
|4
|10
|965:1052
|18
|9.
|Slovanka
|14
|1
|13
|874:1279
|15
|10.
|Basket Ostrava
|13
|0
|13
|724:1164
|13