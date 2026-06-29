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Ázerbájdžánská světoběžnice se stěhuje do Prahy. Vyhlíží přírůstky do sbírky titulů

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  14:14
Brianna Fraserová v dresu francouzského celku Flammes Carolo Basket Ardennes

Brianna Fraserová v dresu francouzského celku Flammes Carolo Basket Ardennes | foto: FIBA

Brianna Fraserová v dresu klubu z polských Polkowic
Brianna Fraserová (34) jako hráčka Galatasaray Istanbul
Brianna Fraserová v dresu francouzského celku Flammes Carolo Basket Ardennes
Brianna Fraserová v dresu ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe
9 fotografií
České basketbalové šampionky z USK Praha posílí pro nadcházející sezonu také Brianna Fraserová, americká rodačka reprezentující Ázerbájdžán. Devětadvacetiletá křídelnice či pivotka naposledy hrála za Besiktas, ale zkušenosti má z ligových soutěží v řadě dalších zemí světa.

Pražský klub příchod 190 cm vysoké hráčky oznámil na klubovém webu.

Fraserová v minulosti působila i v jiném istanbulském klubu Galatasarayi, stala se polskou šampionkou s Polkowicemi, rumunskou s týmem ACS Sepsi i libanonskou s Ar-Ryjádí. Hrála také ve Francii za Flammes Carolo, ve Španělsku za Zaragozu, Maďarsku za Vasas Akadémia či v Mexiku za Adelitas de Chihuahua.

Ázerbájdžán reprezentovala na univerziádě i na nedávném mistrovství světa ve hře 3x3. S národním týmem v Polsku vybojovala čtvrté místo a sama byla třetí nejlepší střelkyní šampionátu.

V evropských pohárových soutěžích - Eurolize a EuroCupu - má průměry 18,6 bodu a 6,6 doskoku na zápas.

Kádr USK prošel po sezoně razantní proměnou. Novými tvářemi v týmu jsou Francouzky Aminata Gueyeová a Migna Touréová, Němka Frieda Bühnerová a Kanaďanka Cassandre Prosperová. Do týmu se vrátila také česká reprezentantka Gabriela Andělová.

Brianna Fraserová z Polkowic střílí na koš USK Praha, blokuje Veronika Voráčková.

Po sezoně naopak v USK skončily opory Valériane Ayayiová, Brionna Jonesová, Emese Hofová, Janelle Salaünová, Bridget Carletonová nebo jiná česká reprezentantka Emma Čechová. Na prodloužení smlouvy se dohodla španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová.

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