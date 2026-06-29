Pražský klub příchod 190 cm vysoké hráčky oznámil na klubovém webu.
Fraserová v minulosti působila i v jiném istanbulském klubu Galatasarayi, stala se polskou šampionkou s Polkowicemi, rumunskou s týmem ACS Sepsi i libanonskou s Ar-Ryjádí. Hrála také ve Francii za Flammes Carolo, ve Španělsku za Zaragozu, Maďarsku za Vasas Akadémia či v Mexiku za Adelitas de Chihuahua.
Ázerbájdžán reprezentovala na univerziádě i na nedávném mistrovství světa ve hře 3x3. S národním týmem v Polsku vybojovala čtvrté místo a sama byla třetí nejlepší střelkyní šampionátu.
V evropských pohárových soutěžích - Eurolize a EuroCupu - má průměry 18,6 bodu a 6,6 doskoku na zápas.
Kádr USK prošel po sezoně razantní proměnou. Novými tvářemi v týmu jsou Francouzky Aminata Gueyeová a Migna Touréová, Němka Frieda Bühnerová a Kanaďanka Cassandre Prosperová. Do týmu se vrátila také česká reprezentantka Gabriela Andělová.
Po sezoně naopak v USK skončily opory Valériane Ayayiová, Brionna Jonesová, Emese Hofová, Janelle Salaünová, Bridget Carletonová nebo jiná česká reprezentantka Emma Čechová. Na prodloužení smlouvy se dohodla španělská rozehrávačka Maite Cazorlaová.