Basketbalistky USK se naplno vrací do ligy. V Evropě duely naopak ztratí

Podle reprezentační rozehrávačky Terezy Vyoralové je hlavně dobře, že se evropská pohárová soutěž bude hrát. „Je to určitě změna, ale na druhou stranu můžeme být rádi, že se vůbec bude hrát. Je teda škoda, že ne už v říjnu, ale posunulo se to až na listopad,“ řekla Vyoralová.

„Bude to určitě složité, protože předtím jsme měli pravidelně každý týden těžký zápas, teď přejedeme na jedno místo a budeme mít tři náročné zápasy. Ale všichni mají stejné podmínky, tak se s tím musí poprat.“

Pražanky budou hrát s Fenerbahce, Lyonem a Gdyní o dvě místa ve čtvrtfinále. Původně měly mít za soupeře i Kursk, Salamanku, Orenburg a vítěze předkola mezi tureckým Izmitem a Miškovcem.

USK se zároveň uchází o pořádání jedné ze skupin. „To by bylo skvělé. Mělo se tady hrát už Final Four a je hrozná škoda, že se to neuskutečnilo. Pro nás by byl bonus, kdyby se aspoň skupina hrála tady,“ přeje si Tereza Vyoralová.