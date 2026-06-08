Po letech opouštějí Prahu. USK už nemůže počítat ani s Jonesovou a Hofovou

USK o tom informoval na svém webu.
Americká pivotka Jonesová v USK působila od roku 2019 a byla hlavním tahounem úspěšného týmu. S USK slavila vedle euroligového triumfu i šestkrát domácí ligový titul a jednu pohárovou trofej.
Ve 172 odehraných zápasech napříč soutěžemi zaznamenala 3715 bodů a doskočila 1396 míčů. Poslední ročník, do něhož naskočila po angažmá ve WNBA až v lednu, pro ni ale skončil předčasně kvůli vážnému zranění kolena už po čtyřech zápasech.
Hofová přišla do týmu v roce 2022, ale o první sezonu přišla kvůli zranění kolena. Nizozemská reprezentantka odehrála v dresu USK v různých soutěžích 138 zápasů, ve kterých si připsala 1695 bodů a 857 doskoků. S týmem se stala euroligovou šampionkou, vyhrála evropský Superpohár a třikrát získala český titul.
USK nebude moci dlouhé měsíce počítat ani s českou reprezentantkou Emmou Čechovou, která si během své premiérové sezony v WNBA vážně poranila koleno. S představením posil zatím Pražanky otálejí.