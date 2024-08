USK pokračuje v trendu zahraničních trenérů. Vyroubal zamířil do Opavy

Novým trenérem týmu se stal Američan David Gale, který tak bude navazovat na předchozí práci kolegů Franka Kuhna, Joshe Kinga, Francesca Tabelliniho či Dina Repeši.

„Role hlavního trenéra je v naší organizaci klíčovým pilířem v naplňování hlavního cíle rozvoje a výchovy hráčů. Proto jsme pečlivě hledali optimální řešení. Po nevýrazném období potřebujeme nastartovat novou dynamiku, proto volíme osvědčený model příchodu nové energie, zahraniční erudice a zkušeností jak z amerického, tak evropského basketbalu,“ řekl k volbě Petr Jachan, generální manažer USK Praha.

Není to sázka do neznáma

Sovy loni v nejvyšší soutěži prošly do nadstavbové skupiny A1, kde obsadily konečné sedmé místo. Následně ale vypadly v předkole play off, což bylo považováno za neúspěch. O rok předtím naopak z horší nadstavbové skupiny A2 v předkole úspěšně zaútočily a pak ve čtvrtfinále odehrály zajímavou sérii s favorizovaným a nakonec vítězným Nymburkem.

„Na Folimance nás čeká nový start nejen v trenérských, ale hráčských rolích. Máme velkou zodpovědnost, abychom naplnili letošní vysoké cíle a očekávání,“ podotkl Petr Jachan. „David Gale není sázka do neznáma. V kontaktu jsme byli již několik let. Do Prahy přichází již s evropskou zkušeností působení v německém Ludwigsburgu, jak na úrovni mužů, tak i juniorů,“ dodal Jachan.

Marek Vyroubal zamířil z USK Praha do Opavy.

Nový kouč USK už během studia na univerzitě v Chicagu stihl nasbírat zkušenosti z videoanalytiky v rámci pravidelného angažmá v letní lize NBA. Po univerzitě jeho kariéra nabrala rychlý spád, a to okamžitým přemostěním do proslulé m NBA, kde následně strávil v různých rolích a organizacích více než deset let. Mimo USA dosud pracoval v Německu a v Litvě.

Odešel Marek Vyroubal

„Jsem nadšený, že se vracím do Evropy poté, co jsem byl opět ve Spojených státech, kde jsem poslední tři roky trénoval v nejlepší univerzitní lize. Mohu slíbit, že budeme hrát se specifickou energii, aby mohli být fanoušci USK hrdí na kvalitu a naši prezentaci na palubovce,“ řekl David Gale. „Nemůžu se dočkat, až dorazím do Prahy a pustím se do práce,“ vzkázal.

K dispozici už nebude mít důležitého rozehrávače Marka Vyroubala, který po letech věrných služeb o prázdninách přestoupil z metropole do Opavy.

„Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom pro nadcházející sezonu i bez něj dali dohromady mladou a cílevědomou skupinu hráčů. Do ligy vstoupíme s vysokými ambicemi být extrémně konkurenceschopní v každém jednotlivém zápase,“ slibuje David Gale.