Plán Satoranský nevyšel. Basketbalisté USK vytěží odchovance

„Až na Martina Koláře, který je naší novou tváří, jsou v kádru pouze hráči, kteří prošli naším mládežnickým programem,“ prozradil generální manažer Petr Jachan.

Vlastně i kdyby vyšel velkolepý plán se Satoranským, do sympatické strategie by to zapadalo. I jediný současný český hráč v zámořské NBA je totiž odchovancem USK a s týmem se také během léta připravoval.

Soupiska USK Praha pro Kooperativa NBL 6 Ondřej Švec

7 Martin Kolář

8 Ondřej Sehnal

10 Oliver Kulenovič

11 Michal Mareš

12 Patrick Samoura

13 Dalibor Vlk

14 Petr Macháč

15 Jan Štěrba

17 Marcel Bátovský

19 Filip Petružela

21 František Fuxa

22 Kristián Kocáb

25 Marek Vyroubal

Trenér: Dino Repeša Asistenti: Jan Pospíšil, Martin Bašta

„V hale na Folimance se připravoval nejprve individuálně. V srpnu nás požádal, zda může trénovat s naším áčkem, protože už mu chyběla klasická hra pět na pět. Samozřejmě jsme ho s radostí přijali. Pro naše mladé hráče to je čest a nesdělitelná zkušenost mít někoho takového na tréninku,“ popsal spolupráci vedoucí týmu Michal Šob.

K myšlence na zapsání skvělého rozehrávače do kádru bylo najednou velmi blízko. „Nejprve to bylo spíše ve vtipu a nadsázce, ale postupně to začalo mít jasnější kontury. Byli jsme už ve fázi, že jsme začali řešit pojištění a další náležitosti,“ prozradil Šob.

Nápad stoplo Chicago

Jenže když se ozvalo Chicago Bulls, naděje zhasla. Svého hráče stahuje zpět do USA, kde ho čekají klubové povinnosti.

„Bylo těžké něco slibovat nebo konkrétněji plánovat nejen z důvodu závazku v Chicagu, ale především v nejasném programu startu nové sezony NBA, situaci s cestováním a dalších věcech, které s tím souvisí. To se nyní odblokovalo, a tím, že se brzy budu vracet zpět do Chicaga, přestalo dávat smysl tuto myšlenku prohlubovat. Je to škoda, možnost vrátit se v utkání na Folimanku mě bavila,“ přiznal i sám Tomáš Satoranský, že mohla česká nejvyšší soutěž dostat velmi hodnotný punc.

USK ale bude mít i tak ve svém mužstvu hráče, který loni působil v zámoří. Vrací se totiž talentovaný Patrick Samoura, který loni odcházel do Ameriky za studiem i basketbalem. „Nyní se prozatím rozhodl zůstat v Čechách. Má vynikající charakter a rostoucí výkony, v lize by mohl dostávat výraznější roli,“ uvedl Petr Jachan.

Jediným úplným nováčkem v organizaci Sov bude zmíněný Martin Kolář, odchovanec Nymburka, který hrál loni ligu za Kolín.

„Je zapálený a cílevědomý, chce na sobě kvalitně pracovat a naši příležitost přijal jako výzvu v jeho basketbalové kariéře. Potěšil nás jeho lidský i profesionální přístup. Ve věku 22 let je stále hráčem, který se může posouvat, a věříme, že má stále nevyčerpaný potenciál,“ podotkl Jachan.

Mládí není nevýhoda

Sovy budou mít v Kooperativa NBL nejmladší tým, což ale klub nebere jako nevýhodu. „Asi třeba nebudeme mít odehráno tolik zápasů v lize jako někteří naši soupeři, ale už pár přípravných soubojů ukázalo, že to budeme nahrazovat odvahou, aktivní hrou, týmovostí a že máme co nabídnout,“ nabízí svůj pohled rozehrávač Ondřej Sehnal.

Právě on by měl být jedním z tahounů. Což dobře ví i Jan Pospíšil, jeden ze dvou asistentů hlavního kouče Dina Repeši a také asistent Ronena Ginzburga u české reprezentace. „Základní osu týmu určitě tvoří trojice Michal Mareš, Ondra Sehnal a Jan Štěrba. Ti i přes svůj věk mají hodně odehráno a bude na nich větší míra zodpovědnosti a role lídrů,“ řekl Pospíšil.

Nejvyšší mužská soutěž startuje v sobotu 12. září, Sovy v prvním kole přivítají na Folimace východočeské Pardubice.

Kooperativa NBL má stejných dvanáct účastníků jako v minulé sezoně a znovu se z ní nebude sestupovat.