Tolik asistencí vážně nečekala. Cazorlaová zahnala zlé časy, výkonem rozzářila i kouče

Kromě návratu se radovala i proto, že Pražanky v aktuální sezoně Euroligy na třetí pokus konečně zvítězily před domácím publikem. „Nemůžu si opravdu na nic postěžovat,“ líčila spokojeně.
A na pozitivní vlnu naladila i kouče Martina Baštu, který si liboval: „Je skvělé, že ji máme konečně zpátky. Ohromně nám pomůže zkušenostmi, dodá nám klid. Do hry dokáže vnést zase jiné prvky než Kaitlyn (Chenová) a Pauline (Astierová).“
Španělské rozehrávačce zatím musí dávkovat minuty. Po střídáních pak Cazorlaová šlapala na kole, aby během sezení na střídačce nevychladla. Ve vítězném zápase nakonec odehrála 15 minut a kromě zmíněných sedmi asistencí přidala i čtyři body, dva doskoky a dva zisky.
Maite, může vás tento zápas znovu v Eurolize nakopnout k vítězným výkonům?
Myslím, že ano. Samozřejmě je před námi ještě spousta práce. Některé věci se nám v předchozích zápasech nepovedly, víme to. Zároveň ale víme, že máme příležitosti. Už nyní se mi zdálo, že jsme plnily věci, které máme. Věřím, že jsme udělaly první krůček k lepšímu zbytku sezony.
Sama jste se blýskla sedmi asistencemi.
Vážně? Neměla jsem tušení, že jich bude tolik.
Takové číslo jste krátce po návratu nečekala?
Vůbec ne. Jediné, na co jsem myslela, bylo, že jsem zpátky na palubovce. Vím, že jsem fanouškům ještě nemohla ukázat tu nejlepší Maite. Když teď slyším, kolik jsem měla asistencí, asi jsem nebyla tak daleko. (smích) Ne, vážně, mám radost, že jsem týmu vytvořila dostatek příležitostí.
Už jste si tedy zvykla na nové tváře?
Hraje se mi s holkami parádně, máme opravdu šikovné hráčky. Ještě se musíme trochu sladit, potřebujeme spolu strávit více času. Jak se často opakuje, v minulých letech docházelo jen k malým změnám, teď se složení týmu proměnilo hodně. Což beru jako něco vzrušujícího, věřím, že i tato sezona bude úspěšná.
Jak jste prožívala dlouhou pauzu?
Celé období bylo nahoru, dolů. Určitě jsem se naučila být více trpělivá. Měla jsem i dny, kdy jsem se nedokázala koukat na zápasy. Hrozně jsem chtěla být na palubovce, přitom jsem nemohla ani pořádně chodit. Hodně mi pomohla rodina i terapeutka. Byla jsem si jistá, že se vrátím. Neztrácela jsem naději, i když jsem se jeden den zvládla projít a další mi koleno oteklo.
Do Prahy jste po létě cestovala se zpožděním, viďte?
Ano, až v půlce září. Poslední měsíc léčby jsem trávila v Česku. A pak jsem už nějakou dobu trénovala a chystala se na návrat.
Bavila jste se hodně se španělskou parťačkou Maríou Condeovou, která se v uplynulé sezoně smolně zranila v lednu?
Opravdu hodně. Když jsem se zranila a přišla o EuroBasket, tušila, čím si zrovna procházím. V té době už sama začínala normálně chodit. Byla pro mě také velkou oporou. Ale takový je sport, můžete jíst zdravě, pečovat o své tělo, dávat si záležet na regeneraci, a stejně se zraníte. Pak jen musíte tvrdě pracovat, abyste se dokázali vrátit.
Proti Gdyni vám muselo zatrnout, když před půlí špatně došlápla Pauline Astierová. Bavili jste se, jestli si kotník poranila?
Říkala, že by měl být v pořádku. Druhý poločas nehrála, protože jsme věděli, že nemá cenu, aby se vystavovala riziku. My budeme Pauline potřebovat v další fázi.