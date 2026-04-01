USK Praha je v semifinále, blízko jsou i basketbalistky Chomutova a KP Brno

Autor: ,
  21:19
Basketbalistky USK Praha jsou prvními semifinalistkami nejvyšší domácí soutěže. Hradec Králové úřadující české mistryně porazily i ve třetím utkání, ve středu sérii ukončily domácím vítězstvím na Královce 110:73.

Emma Čechová hází trestný hod v zápase s Hradcem Králové. | foto: ZVVZ USK Praha

USK ve všech třech duelech proti svěřenkyním reprezentační trenérky Romany Ptáčkové překonal stobodovou hranici. Nejlepší střelkyní týmu kouče Martina Bašty byla ve středu s 20 body Emma Čechová.

Postupu do semifinále se přiblížily basketbalistky Chomutova a KP Brno. Šesté nasazené Levhartice po úvodním vítězství o bod v Ostravě zdolaly svého soupeře i doma a třetí tým dlouhodobé části je po středeční porážce 72:86 na hraně vyřazení. Chomutov rozhodl zápas vyhranou třetí čtvrtinou 24:9, táhla ho 21 body Valentýna Kadlecová a trio hráček se 14 body.

Čtvrtfinálový mečbol pro brněnské Žabiny, Trutnov jim dělal potíže pouze v úvodu

V sérii KP Brno - Brandýs nad Labem zatím vítězí domácí celky. Svěřenkyně trenérky Marcely Krämer po první porážce s Brandýsem v historii vyhrály dnes doma v Králově Poli 60:47 a ujaly se vedení 2:1 na zápasy. Hostující tým měl jen dvacetiprocentní úspěšnost střelby z pole.

Ve čtvrtek se budou moci stát druhým semifinalistou Žabiny, jež hostí Trutnov za stavu 2:0 na zápasy.

Čtvrtfinále play off basketbalové ligy žen

2. zápas:

Chomutov - SBŠ Ostrava 86:72 (23:23, 41:47, 65:56)
Nejvíce bodů: Kadlecová 21, Bartoňová, Brejchová a Fučíková po 14 - Squiresová 15, Beloševičová 14, Káňová a Válková po 9. Stav série: 2:0.

3. zápasy:

USK Praha - Hradec Králové 110:73 (33:16, 66:35, 95:52)
Nejvíce bodů: Čechová 20, Carletonová 16, Ayayiová 15 - Hrubá 17, Brožová 14, Hálová 12. Konečný stav série: 3:0.

KP Brno - Brandýs nad Labem 60:47 (23:8, 36:17, 51:33)
Nejvíce bodů: Swartzová 14, Vondráčková 10, Mullinsová a Thierryová po 8 - Hanušová 13, Ondroušková a Pavičová po 9. Stav série: 2:1.

Play out - 2. zápas:

Slovanka - Basket Ostrava 81:82 (20:18, 38:45, 62:63)
Nejvíce bodů: Pilařová 17, Lukačková po 16, Kolegarová 15 - Gonzalezová 35, Jedličková 13, Křížová 11. Stav série: 0:2.

