USK Praha je v semifinále, blízko jsou i basketbalistky Chomutova a KP Brno

USK ve všech třech duelech proti svěřenkyním reprezentační trenérky Romany Ptáčkové překonal stobodovou hranici. Nejlepší střelkyní týmu kouče Martina Bašty byla ve středu s 20 body Emma Čechová.
Postupu do semifinále se přiblížily basketbalistky Chomutova a KP Brno. Šesté nasazené Levhartice po úvodním vítězství o bod v Ostravě zdolaly svého soupeře i doma a třetí tým dlouhodobé části je po středeční porážce 72:86 na hraně vyřazení. Chomutov rozhodl zápas vyhranou třetí čtvrtinou 24:9, táhla ho 21 body Valentýna Kadlecová a trio hráček se 14 body.
Čtvrtfinálový mečbol pro brněnské Žabiny, Trutnov jim dělal potíže pouze v úvodu
V sérii KP Brno - Brandýs nad Labem zatím vítězí domácí celky. Svěřenkyně trenérky Marcely Krämer po první porážce s Brandýsem v historii vyhrály dnes doma v Králově Poli 60:47 a ujaly se vedení 2:1 na zápasy. Hostující tým měl jen dvacetiprocentní úspěšnost střelby z pole.
Ve čtvrtek se budou moci stát druhým semifinalistou Žabiny, jež hostí Trutnov za stavu 2:0 na zápasy.
Čtvrtfinále play off basketbalové ligy žen
2. zápas:
Chomutov - SBŠ Ostrava 86:72 (23:23, 41:47, 65:56)
3. zápasy:
USK Praha - Hradec Králové 110:73 (33:16, 66:35, 95:52)
KP Brno - Brandýs nad Labem 60:47 (23:8, 36:17, 51:33)
Play out - 2. zápas:
Slovanka - Basket Ostrava 81:82 (20:18, 38:45, 62:63)