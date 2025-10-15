Basket ONLINE: Poprvé doma v roli evropských šampionek. USK hostí Gironu

Basketbalistky ZVVZ USK Praha hrají první domácí utkání v tomto ročníku Euroligy, v níž obhajují titul. Týden po vítězství na hřišti Bourges vítají Gironu, s níž v hale Královka bojují o vedení v základní skupině A. Utkání sledujte od 19.00 v podrobné online reportáži.
Pauline Astierová z USK Praha přihrává v zápase Euroligy proti Bourges.

Pauline Astierová z USK Praha přihrává v zápase Euroligy proti Bourges. | foto: FIBA

Laia Palauová, aktuálně asistentka trenéra v Gironě, se zdraví s Natálií...
Makayla Timpsonová z USK Praha se rozcvičuje před duelem s Gironou.
Juste Jocyteová z Girony před zápasem s USK Praha.
Kaitlyn Chenová z USK Praha se rozcvičuje před euroligovým kláním s Gironou.
České šampionky se pokusí udržet neporazitelnost. Před triumfem nad Bourges 77:57 získaly Superpohár, poté co uspěly na palubovce Villeneuve d’Ascq 86:77. Girona vstoupila minulý týden do Euroligy domácím vítězstvím nad Gdyní 86:53.

ONLINE: ZVVZ USK Praha vs. Basquet Girona

Zápas ženské Euroligy sledujte podrobně.

„Mají velmi slušný rozjezd do sezony a určitě to bude nejlepší tým, proti kterému se zatím postavíme. Na druhou stranu ale ještě proti sobě neměly pořádného soupeře. Jak proti Gdyni, tak v domácí soutěži hrály s týmy, které se jim nebyly schopné postavit a ony je svou kvalitou přejely,“ řekl trenér Martin Bašta pro ČTK.

„Bude záležet na nás a našem výkonu, jak budeme bojovat a jak se jim postavíme. Bude to pro nás dobrý test. Zároveň ale věřím v sílu našeho týmu, že bychom si s nimi měli, když budeme dodržovat naše zásady a pravidla, poradit. “

Třiatřicetiletý trenér Pražanek prožije domácí euroligovou premiéru v pozici hlavního kouče USK. Poté, co v létě nahradil legendární Natálii Hejkovou, uspěl zatím ve všech pěti zápasech. Vedle evropských soutěží vyhrál také třikrát v domácí lize. V ní hráčky USK porazily naposledy Chomutov 100:35.

Stále v zápřahu. Hejková o přestavbě USK, zavražděném šéfovi a maďarském Ďáblu

„Na Královce se cítím dobře. Těším se na první domácí zápas v Eurolize, až přijde naplněná hala, jako to bylo v minulé sezoně. Určitě si tuhle premiéru užiju,“ uvedl Bašta. K dispozici bude mít stejnou sestavu jako před týdnem proti Bourges. „Maite Cazorlaová sice začíná po zranění přidávat tréninkové dávky, ale pořád je to bezkontaktní. Její návrat ještě nějaký čas potrvá,“ podotkl.

USK se bude opírat o kapitánku Valériane Ayayiovou, která proti Bourges zaznamenala 21 bodů. Její francouzská krajanka Janelle Salaünová přidala 14 bodů. Gironu, která v minulé sezoně hrála Eurocup, táhla proti Gdyni pivotka Mariam Coulibalyová s 22 body.

Nerozhodná, usměvavá a ve formě! S USK chce francouzská hvězdička jen vítězit

Pražanky mají s Gironou bilanci 1:1, týmy se ale naposledy střetly před více než devíti lety. Hráčky USK dál zlepšují i vzájemnou spolupráci po letní obměně.

„Každý trénink a zápas nám ohromně pomáhá. To, jakým způsobem se hráčky vidí, nebo nevidí na hřišti, ještě chvíli potrvá, ale musím říct, že všechny holky makají a snaží se co nejlépe pracovat. Jsem maximálně spokojený, jak to zatím vypadá,“ doplnil Bašta.

Basket ONLINE: Poprvé doma v roli evropských šampionek. USK hostí Gironu

15. října 2025  18:45,  aktualizováno  19:02

