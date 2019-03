Proti Kursku to zkusíme, řekla po nečekaném postupu trenérka Hejková

Pražanky si místo ve Final Four zajistily suverénním postupem přes Fenerbahce. Doma vyhrály 76:54, v pátek v Turecku 77:65 a sérii ovládly 2:0 na zápasy. „Měly jsme skvělý vstup do zápasu, vedly jsme 11:0 a ukázaly jsme soupeři, že to bude stejný zápas jako v Praze,“ řekla Hejková.

Hráčky měly téměř celý zápas pod kontrolou a vedly už o 22 bodů, ale ve třetí čtvrtině si vybraly slabší chvilku a dovolily domácím snížit na rozdíl osmi bodů. „Fenerbahce je silný tým a má spoustu kvalitních hráček, ale z šoku se vzpamatovalo jen na chvíli ve třetí čtvrtině,“ uvedla Hejková.

„Byl to jejich poslední pokus o zvrat. My jsme nebránily dobře a musely jsme hrát ze zpomalených útoků, což nám nesvědčí. Pak jsme se ale dokázaly opět zkoncentrovat, začaly jsme lépe bránit a z útlumu jsme se dostaly,“ přidala čtyřiašedesátiletá slovenská trenérka.

USK postoupil na závěrečný turnaj počtvrté za posledních pět let. V roce 2015 Evropskou ligu ovládl, což byl jeho jediný dosavadní triumf v soutěži. V následujících dvou sezonách pražský celek skončil v semifinále a v minulém ročníku vypadl už ve čtvrtfinále.

„Tenhle postup je nejpřekvapivější, protože jsme před sezonou dávali dohromady nový tým a odešly nám opory,“ uvedla Hejková. „V koutku duše jsme doufaly, že bychom mohly do play off postoupit. Cíl ale byl skončit ve skupině Evropské ligy do šestého místa, abychom se kvalifikovaly do Eurocupu,“ přidala.

USK se ale dařilo a nakonec v základní skupině obsadil druhé místo za obhájcem titulu Jekatěrinburgem, který navíc dokázaly Pražanky porazit. „Zápas po zápasu jsme se začaly dívat vždycky o kousek výš. Ale že dáme ve čtvrtfinále 2:0 na zápasy Fenerbahce, to nikdo nečekal,“ prohlásila Hejková.

V semifinále závěrečného turnaje, o jehož pořadateli zatím nebylo rozhodnuto, nastoupí USK proti Kursku, s kterým Pražanky prohrály posledních sedm zápasů. „Spolu s Jekatěrinburgem je to největší favorit. Jsou to oba světové týmy, které se dají porazit, ale nejde nad nimi pravidelně vítězit. Musíme doufat, že nebudou mít nejlepší den a my naopak podáme vynikající výkon. Zkusíme to,“ uzavřela Hejková.