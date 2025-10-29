Nechci tady učit, jak má vypadat nasazení, zlobil se Bašta. USK neprobudil ani křikem

Fantastický úvod sezony basketbalistek USK Praha je ten tam. Pohoda se ze hry úřadujících euroligových šampionek vytratila a kouč Martin Bašta jen těžko hledal slova po domácím průšvihu 43:78 s Bourges, což je nejvyšší porážka klubu za posledních šestnáct let.
Trenér Martin Bašta z USK Praha promlouvá ke svěřenkyním v zápase Euroligy s...

Trenér Martin Bašta z USK Praha promlouvá ke svěřenkyním v zápase Euroligy s Bourges. | foto: ČTK

Tima Pouyeová hledá cestu do koše USK.
Pauline Astierová vymýšlí útočnou akci USK.
Janelle Salaunová z USK se snaží obejít bránící protihráčku.
Pauline Astierová se obrací ke spoluhráčkám v utkání s Bourges.
„Můžeme si říct, že jedna taková prohra doma nás na něco upozorní. Dostaneme facku, kterou obhájíme tím, že jsme měli špatný den. Ale dva zápasy?“ narážel Bašta také na dva týdny staré zaváhání s Gironou (60:75).

Španělský výběr tehdy USK předčil ve většině statistik. Středeční večer s Bourges byl ještě pochmurnější. Pražanky se proti francouzskému celku, který na úvod euroligové sezony porazily 77:57, soužily.

Úspěšnost střelby dostaly jen lehce nad dvacet procent, nestačily na doskoku, nestíhaly v obraně, kupily ztráty, marně hledaly rytmus i sebevědomí.

Trenére, co vám scházelo nejvíce?
Chyběl mi dobrý pohyb v útoku. Máme slušný rytmus v tréninku, pak přijde zápas a vše je jinak. Nechci říct, že se nám roztřesou kolena, ale nejsme to my. Jistě, můžeme se schovávat za fakt, že máme mladý tým. Nicméně hráčky nejsou až tak mladé, aby nevěděly, jak se hraje basketbal. Máme super tým, je dobrý, o tom jsem přesvědčený, ale v hře si nevyhovíme. Na začátku jsme dostali několik košů, hlava šla dolů a celá hra se zhroutila.

Zmar a bída obhájkyň. USK v Eurolize doma podlehlo Bourges o třicet pět bodů

Dělala hráčkám potíže i důrazná obrana Bourges?
Soupeřky hrály dobře, agresivně. Ale my jsme se řídili jejich stylem, ne ony tím naším. To je ten největší problém. Nebyli jsme schopni vyvinout aktivitu, abychom se vymanili z tlaku. Zároveň jsme v obraně moc nepředvedli.

Dáváte chyby za vinu nesehranosti?
Na jednu stranu ano, na druhou nesmíme hledat alibi, proč něco nefunguje. Každý musí začít sám u sebe. Jsme tady, abychom hrály basketbal. Nechci, aby se tady učilo, jak má vypadat nasazení.

Na čem tedy zapracovat?
Na našich hlavách. Ani ve druhém domácím zápase v Eurolize jsme nepředvedli ideální výkon, což nás může stát mentální síly. Potřebujeme se vrátit do dobrého rytmu, pokud možno už v české lize, kde nesmíme k zápasům přistupovat stylem, že je jdeme jen odehrát. Musíme trénovat návyky i tam. Zcela upřímně naše výkony nebyly optimální ani tam.

Janelle Salaunová z USK se snaží obejít bránící protihráčku.

Cítíte, že by mohl být USK v problémech?
Nevím, jestli jsme situaci po dobrém začátku sezony nepodcenili. Měli jsme výborný vstup, povedla se nám příprava, pak jsme zahráli dva výborné zápasy (v Superpoháru s Villeneuve d’Ascq a na úvod Euroligy v Bourges). Všechno šlo hezky, bohužel pak přišla facka od Girony, něco jsme si k tomu řekli, ale nepřenesli jsme si to dál. Utkání v Gdyni nemůžeme počítat, tam soupeř nebyl příliš kvalitní. V momentě, kdy na nás někdo přitlačí a vývoj není podle našeho gusta, ztrácíme hlavy a všechno, co v naší hře chceme.

Co se dělo v kabině?
Po zápase jsem tam nešel. Přijde mi zbytečné teď cokoliv říkat. Holky si řekly něco samy. A v poločase? Asi jsem nezažil sám sebe, abych takhle křičel... Ani takový budíček nezabral. V pátek se sejdeme a budeme pokračovat s klidnou hlavou.

Ve čtvrtek necháváte volno?
Máme pak zápas v neděli. Tréninkový proces tedy bude pokračovat v pátek a o víkendu. Hned v pondělí navážeme přípravou na Gironu a v úterý odlétáme. Nemá smysl hráčky nějak trestat, síly potřebujeme v rozhodujících momentech, nemá cenu, aby se ještě někdo zranil. Mentální volno je jeden den v týdnu potřeba.

Vstoupit do diskuse

