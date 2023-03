ONLINE: Basketbalistky USK hrají s Boloňou. Uspějí na závěr skupiny?

„I když je o našem umístění rozhodnuto, jdeme do toho s plnou koncentrací. Chceme před play off odehrát dobrý zápas, dobře se psychicky naladit a vyslat pozitivní signál do vyřazovacích bojů,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková.

Počítat může s uzdravenou Španělkou Maríou Condeovou či Veronikou Šípovou. Chybět naopak bude nemocná Simona Sklenářová a Tereza Halátková, jež si zlomila nohu.

Pražanky mají v tabulce jednobodový náskok před Valencií a Bourges. I přes případnou porážku by ale měly na druhé příčce zůstat ať už díky lepšímu vzájemnému, či obecnému skóre.

Ve čtvrtfinále je čeká třetí tým skupiny B. Tím je zatím Salamanca s Julií Reisingerovou, ale pořadí se ještě může měnit.

Boloni patří s bilancí pěti výher a osmi porážek ve skupině šestá příčka, přičemž už nemá šanci do čtvrtfinále postoupit. Střelecky tým táhne Lotyška Kitija Laksaová, jež má průměr 16,2 bodu na zápas. Dvojciferný počet bodů mají i další čtyři hráčky.

Brionna Jonesová (vlevo) z USK Praha se tlačí kolem Kylee Shookové z Olympiakosu

„Není to nejslabší tým skupiny. Je to soupeř, který umí překvapit a má hodně vyhlášených střelkyň. Problémy má jen v obraně. Pokud bychom je nechaly rozstřílet, jsou skoro nezastavitelné. Nesmíme jim dát šanci pocítit, že by mohly něco uhrát. Všechno to bude o naší obraně,“ prohlásila Hejková.

Vyplní se její slova?

