Druhé místo? O takové základní části se nám ani nesnilo, libuje si Hejková

„Zápas s Benátkami byl na můj vkus až moc klidný, takže jsme si ve druhém poločase mohly dovolit i hodně ztrát a nějaké chyby, které ale vyplývaly z toho, že jsme zase měly zápasovou přestávku. Vždycky když se nám v Eurolize začne herně dařit, tak máme přestávku. A pak se do toho potřebujeme znovu dostat,“ posteskla si trenérka USK Natália Hejková.

ZPRAVODAJSTVÍ z euroligového utkání USK Praha vs. Benátky

Kdo vám v zápase udělal největší radost? Alyssa Thomasová a Briona Jonesová, které se obě dostaly přes dvacet bodů?

Myslím, že Alyssa může hrát ještě lépe, Brionna podala svůj standardní výkon. Možná bych ale vypíchla nenápadnou práci Vukosavljevičové, která sice nemívá tolik bodů, ale dává důležité pasy nebo pracuje v obraně. Říkám to proto, že nechci zmiňovat jednu hráčku, vždy záleží na kolektivu.

Po zranění se do Euroligy vrátila Kateřina Elhotová, jaký je její přínos?

Je pro nás velmi důležitá. Je to střelec, a kromě toho má v poslední době i hodně asistencí a soupeřky se jí vždy musí věnovat, nemohou ji nechat někde odpočívat samotnou.

Zlepšuje se podle vás?

Ano, stále zraje, v posledních sezonách hraje svůj nejlepší basket.

Ve skupině Euroligy vám zbývá ještě poslední kolo, už je však jisté, že obsadíte druhé místo. Jak hodnotíte základní část?

O takové základní části se nám ani nesnilo. Před začátkem sezony jsme měly obrovské problémy, a nakonec jsme tři nebo čtyři kola před koncem věděly, že budeme nejen postupovat, ale že budeme druzí. Takovou situaci jsem v USK ještě nezažila, v minulých sezonách jsme vždy čekaly do posledních zápasů.

K takové jistotě vám pomohla bilance 11:2, v domácí soutěži máte dokonce 17:0. Neupadá tak suverénní tým do pohodlí?

Teoreticky by to tak mělo být, ale máme typy hráček, které rády hrají, nechtějí prohrávat nic a baví je basketbal. Takže je to jednoduché, nemám žádnou práci.

Jediné dvě prohry máte s Jekatěrinburgem, před měsícem jste mu v Rusku podlehly 65:88.

Jednoznačně nám ukázaly, kdo je pán. Jekatěrinburgu můžeme chvilku vzdorovat, ale nemáme na to, abychom ho porazily, protože má obrovskou sílu pod košem a basketbal se pod košem rozhoduje.

S jakými ambicemi tedy půjdete do play off?

Chceme postoupit do Final Four, ale vede tam strašně těžká cesta. První zápas doma budeme hrát o všechno, nesmíme prohrát. A to je tak psychicky náročné, že se může stát cokoli a případná prohra smaže celou sezonu. Proto se o Final Four vůbec nebavíme, tuto otázku přede mnou nemůže nikdo ani otevírat. Máme před sebou play off, což je strašně těžká záležitost, ještě těžší než Final Four.