Final Four zase v Praze? To by bylo skvělé, zasní se uzdravená Elhotová

„Po prvních pár minutách to nevypadalo na jednoznačný výsledek, ale pak jsme nasedly na koně a dojely jsme na něm v pohodě až do konce zápasu,“ pochvalovala si Kateřina Elhotová.



Z celého týmu jste na palubovce strávila nejdelší dobu, zdravotně už jste tedy v pořádku?

Ano, ke konci jsem sice cítila, že kotník není ještě tak silný jako na zdravé noze, ale to přijde se zápasy. Musím nabrat herní kondici, což jde jen v zápasech. I když člověk trénuje, tak zápas má tak specifický režim, že se to moc nedá natrénovat.

ZPRAVODAJSTVÍ z euroligového utkání USK Praha vs. Benátky

Jak jste se zraněním vypořádávala?

Zotavování probíhalo v pořádku. Zranění bylo specifické tím, že jsem v oné situaci šla přes špičku, takže to neodnesly ani postranní, ani vnitřní, ani vnější vazy. Takže návrat byl relativně rychlý, jen budu kotník ještě nějakou dobu tejpovat. Při trénincích se ho snažím posilovat, ale při zápasech mám strach, aby se něco nestalo. Obzvláště ke konci, když už jsou nohy celkově unavené.

Trenérka Natália Hejková o vás prohlásila, že v posledních sezonách hrajete nejlepší basketbal v kariéře. Vnímáte to také tak?

To je od ní hezké. Přijde mi, že jsem dříve měla více energie do zápasů, ale sběrem zkušeností člověk může hrát více v pohodě, už není tak nervózní a může třeba i více pomoc spoluhráčkám. Dříve jsem byla ráda, že vůbec zvládám přemýšlet nad svou hrou, teď už můžu podpořit i ostatní holky.

V domácí soutěži jste všech dosavadních sedmnáct zápasů vyhrály, v Eurolize máte jen dvě prohry s Jekatěrinburgem. Je náročné s takovými výsledky v zádech nacházet motivaci do zápasů?

Myslím, že do Euroligy se nikdo nemusí extra motivovat, v ní máme všichni velkou vnitřní motivaci. V české lize už to je horší, ale přesto jsou tam zápasy, které jsou kvalitní a nejsou pro nás vůbec jednoduché. Můžeme je tedy brát jako vhodný trénink pro Euroligu.

Benátky jste zdolaly jednoznačně 89:57. V čem jste soupeřky předčily?

Velký faktor našeho úspěchu byla podkošová práce Brionny Jonesové a Alyssy Thomasové. Fungoval také náš rychlý protiútok, i přes to, že nás chtěl soupeř zastavit zónovou obranou a chtěl zpomalit naši hru. Ve čtvrté čtvrtině se mu to docela dařilo, zpomalily jsme naše tempo a moc jsme se nedokázaly trefit zdálky. Ale vždycky jsme koš alespoň za dva body daly.

Příští týden ve středu vás v Belgii čeká poslední kolo základní části Euroligy, cílem bude udržet se na vítězné vlně?

Hrajeme tam až v půl deváté večer, což je pro mě otřesný čas, je to hrozně pozdě. Takže bude hlavní to nějak přežít a na ten večerní zápas se naladit. Pak máme pauzu deset dní do dalšího zápasu, takže tohle hluché období bude náročné. Prý budeme hrát dva zápasy s dorostenci, tak bude alespoň nějaké tréninkové zpestření.

Do play off půjdete ze druhého místa, jaké budou vaše ambice?

Od začátku sezony jsme přemýšlely, že bychom chtěli dosáhnout alespoň na stejné umístění jako minulý rok (třetí místo). Bilance je taková, jaká je, ale nesmíme se jí nechat uspokojit, jít zápas od zápasu a vyhrávat. Nemůžeme povolit, protože teď bude každý prohraný zápas problém, který nás bude hodně srážet.

Praha v roce 2015 hostila Final Four Euroligy, lákalo by vás případně sehrát vyvrcholení celé soutěže na domácí půdě i letos?

Moc dobře si pamatuji tu atmosféru, byla narvaná hala a byl to skvělý pocit. Myslím, že i pro český basketbal by bylo skvělé, kdyby se to tady znovu pořádalo. I když věřím, že to není úplně jednoduché jak po organizační, tak po finanční stránce.