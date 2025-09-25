Kouč Bartoň chce v USK dravost. O českém basketu říká: Nemáme pivoty, je to tristní

Celek z Folimanky v minulé sezoně NBL vypadl v předkole play off a obsadil deváté místo, Bartoň bude jeho prvním českým koučem po dlouhých 18 letech.
Má za sebou vynikající hráčskou kariéru, v posledních letech působil jako trenér ve Spojených státech a Španělsku. V tuzemsku se staral o mládežnické reprezentační výběry a mladou a talentovanou sestavu má na povel i nyní v USK.
„Čekám, že do ligy vneseme dravost. Samozřejmě taky hodně nezkušenosti, ale kluci se potřebují rozkoukat,“ předeslal na předsezonní tiskové konferenci.
„Spousta týmů má ostřílené borce a bude těžké jim čelit, ale já se starám hlavně o náš tým, abychom produkovali líbivý basket. A doufám, že ve druhé polovině sezony budeme moct hrát s kýmkoli.“
Máte stanovené i nějaké výsledkové cíle?
Ne, o nich je úplně zbytečné mluvit. Chceme se s každým zápasem a tréninkem zlepšovat, tak to máme nastavené od prvního dne. Známe naše limity a musíme s nimi pracovat, zároveň chceme být hodně progresivní a ambiciózní. A jak to pak bude vypadat při porovnání s ostatními týmy, to nedokážu říct. Doufám, že budeme konkurenceschopní, a o ambicích se můžeme bavit třeba po Vánocích.
|
Novou sezonu NBL zpestří i volání Ligy mistrů. Nymburk v ní vybojoval dvě místa
Jaký je pro vás návrat do českého prostředí?
Znám ho dobře, takže to pro mě žádný šok není. Samozřejmě všude vidím limity, ale to neznamená, že mi to shazuje morálku a energii.
Proč jste si vybral právě USK?
Protože učit mladé hráče je mnohem jednodušší než ty starší. A to mě oslovilo. USK dlouhodobě patří ke značkám, které jsou na vršku ligy, i když výkonnostně to tak třeba není. To, co se teď snažíme dělat, správně zapadá do toho, co USK reprezentuje. A doufám, že naše výkony budou takové, jaké by měl klub produkovat.
Je vaším cílem také nalákat na zápasy více diváků?
Jestli my s mladým týmem – a doufám, že taky s atraktivním basketbalem – nepřilákáme mladé fanoušky, tak je něco špatně. A nebavím se jen o USK jako takovém, ale sportovním prostředí celkově. Naším cílem je změnit a zlepšit marketing a zaujmout mladší generaci. Samozřejmě chceme, aby chodili i starší diváci, ale basketbal je sport mladých. Doufám, že Folimanka bude plná a že se bude na co dívat.
Nedávno skončilo mistrovství Evropy, které se Čechům vůbec nepovedlo. Čím to podle vás bylo?
Máme málo atletů, málo střelců a málo vysokých hráčů. A když už je máme, tak s nimi neumíme pracovat. Jedna z věcí, o kterou se jako český basket musíme postarat, je právě rozvoj velkých hráčů. Vím přesně, jaká je listina našich pivotů od Ondry Balvína a mladších. A je to velice tristní. Vinu na tom máme všichni.
Chybí při práci s pivoty trpělivost?
Ano. Není jednoduché pracovat, když to řeknu lidově, s nemehly, kterým je 16 let, a jakmile jsou na hřišti, tak je tým v minusu. Každý trenér kouká jen na to, co vidí teď, místo toho, aby se koukal na to, co jednou může být.