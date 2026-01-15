Po pohárovém skalpu Nymburka kruté vystřízlivění. Basket Brno narazil v Praze

Po debaklu na Hané si brněnští basketbalisté spravili náladu v úvodním čtvrtfinále Českého poháru proti Nymburku (90:80), ale hned další ligový duel nezvládli.
Nymburk dostal facku od Brna, v prvním pohárovém souboji řádil Jelínek
Domácí celek reprezentačního kouče Luboše Bartoně sice převážně jen dotahoval mírnou ztrátu, ale favorita nepustil do žádného velkého trháku a duel rozhodl v poslední čtvrtině, kterou vyhrál 29:11. Zápas ještě dospěl do nervózní koncovky a kvůli potyčce museli 10 sekund před sirénou předčasně do šaten na každé straně dva hráči.
Pražané oplatili moravskému týmu vysokou listopadovou porážku (71:103), ligového vítězství se dočkali po čtyřech zápasech a teprve popáté v sezoně. S 20 body byl jejich nejlepším střelcem Matěj Šafařík, o jeden méně dal Terry Henderson, který se v poslední sekundě prvního poločasu blýskl i trojkou z vlastní poloviny, po které se šlo na přestávku za stavu 47:47.
O více než polovinu bodů hostů, kteří trefili jen 5 z 21 tříbodových střel, se postarali zkušený David Jelínek (25) a pivot Adam Kejval (21).
Basketbalová Maxa liga mužů
13. kolo:
USK Praha - Brno 95:83 (25:27, 47:47, 66:72)
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|Procenta
|1.
|Nymburk
|21
|20
|1
|2108:1590
|95,2
|2.
|Pardubice
|21
|16
|5
|1933:1683
|76,2
|3.
|Brno
|21
|15
|6
|1824:1731
|71,4
|4.
|Děčín
|21
|14
|7
|1732:1728
|66,7
|5.
|Opava
|21
|11
|10
|1891:1802
|52,4
|6.
|Písek
|21
|11
|10
|1877:1898
|52,4
|7.
|Ústí nad Labem
|21
|10
|11
|1805:1789
|47,6
|8.
|Ostrava
|21
|8
|13
|1842:1890
|38,1
|9.
|Olomoucko
|21
|8
|13
|1552:1756
|38,1
|10.
|USK Praha
|21
|5
|16
|1682:1867
|23,8
|11.
|Slavia Praha
|21
|5
|16
|1720:1941
|23,8
|12.
|Hradec Králové
|21
|3
|18
|1579:1870
|14,3