Po pohárovém skalpu Nymburka kruté vystřízlivění. Basket Brno narazil v Praze

  21:11
Basketbaloví vicemistři z Brna nenavázali na úterní pohárový triumf nad Nymburkem a v dohrávce 13. ligového kola prohráli v Praze s USK 83:95. V NBL to pro aktuálně třetí tým soutěže byla druhá porážka za sebou, v sobotu Jihomoravané prohráli v hale dalšího mužstva ze spodní poloviny tabulky Olomoucka 50:72.
Po debaklu na Hané si brněnští basketbalisté spravili náladu v úvodním čtvrtfinále Českého poháru proti Nymburku (90:80), ale hned další ligový duel nezvládli.

Nymburk dostal facku od Brna, v prvním pohárovém souboji řádil Jelínek

Domácí celek reprezentačního kouče Luboše Bartoně sice převážně jen dotahoval mírnou ztrátu, ale favorita nepustil do žádného velkého trháku a duel rozhodl v poslední čtvrtině, kterou vyhrál 29:11. Zápas ještě dospěl do nervózní koncovky a kvůli potyčce museli 10 sekund před sirénou předčasně do šaten na každé straně dva hráči.

Pražané oplatili moravskému týmu vysokou listopadovou porážku (71:103), ligového vítězství se dočkali po čtyřech zápasech a teprve popáté v sezoně. S 20 body byl jejich nejlepším střelcem Matěj Šafařík, o jeden méně dal Terry Henderson, který se v poslední sekundě prvního poločasu blýskl i trojkou z vlastní poloviny, po které se šlo na přestávku za stavu 47:47.

O více než polovinu bodů hostů, kteří trefili jen 5 z 21 tříbodových střel, se postarali zkušený David Jelínek (25) a pivot Adam Kejval (21).

Basketbalová Maxa liga mužů

13. kolo:

USK Praha - Brno 95:83 (25:27, 47:47, 66:72)
Nejvíce bodů: Šafařík 20, Henderson 19, Montgomery 14 - Jelínek 25, Kejval 21, Šimon Svoboda 13

Tabulka Maxa NBL
PořadíTýmZVPSkóreProcenta
1.Nymburk212012108:159095,2
2.Pardubice211651933:168376,2
3.Brno211561824:173171,4
4.Děčín211471732:172866,7
5.Opava2111101891:180252,4
6.Písek2111101877:189852,4
7.Ústí nad Labem2110111805:178947,6
8.Ostrava218131842:189038,1
9.Olomoucko218131552:175638,1
10.USK Praha215161682:186723,8
11.Slavia Praha215161720:194123,8
12.Hradec Králové213181579:187014,3
15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:13

