Ničitelka českých nadějí se stěhuje do Prahy. USK hlásí další posilu

USK o jejím příchodu informoval na klubovém webu.
Gueyeová si se Zaragozou zahrála v uplynulé sezoně i proti brněnským Žabinám v kvalifikaci Euroligy a prožila s ní pak v prestižní soutěži jízdu až k bronzu. V domácí soutěži pomohla ke stříbru. V minulém ročníku se španělským týmem vyhrála EuroCup. Předtím působila ve francouzských týmech Toulouse a Villeneuve d’Ascq.
V týmu USK je 194 centimetrů vysoká hráčka další francouzskou posilou po rozehrávačce Mamignan Touréové.
Mistrovský klub při rozsáhlé obměně kádru už také angažoval Němku Friedu Bühnerovou a Kanaďanku Cassandre Prosperovou. Do týmu se vrátila česká reprezentantka Gabriela Andělová.