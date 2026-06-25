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Ničitelka českých nadějí se stěhuje do Prahy. USK hlásí další posilu

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  22:04

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Aminata Gueyeová v dresu Zaragozy jako basketbalová královna | foto: FIBA

Další zahraniční akvizicí v týmu basketbalistek USK Praha pro nadcházející sezonu je francouzská pivotka Aminata Gueyeová. Třiadvacetiletá reprezentantka dosud působila v Zaragoze a patřila ke strůjkyním vyřazení Pražanek v únorovém předkole play off Euroligy.

USK o jejím příchodu informoval na klubovém webu.

Gueyeová si se Zaragozou zahrála v uplynulé sezoně i proti brněnským Žabinám v kvalifikaci Euroligy a prožila s ní pak v prestižní soutěži jízdu až k bronzu. V domácí soutěži pomohla ke stříbru. V minulém ročníku se španělským týmem vyhrála EuroCup. Předtím působila ve francouzských týmech Toulouse a Villeneuve d’Ascq.

V týmu USK je 194 centimetrů vysoká hráčka další francouzskou posilou po rozehrávačce Mamignan Touréové.

Mistrovský klub při rozsáhlé obměně kádru už také angažoval Němku Friedu Bühnerovou a Kanaďanku Cassandre Prosperovou. Do týmu se vrátila česká reprezentantka Gabriela Andělová.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Ekvádor vs. NěmeckoFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Ekvádor vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.60
  • 1.95
  • 3.00
Curaçao vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Curaçao vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 300.00
  • 60.00
  • -
Tunisko vs. NizozemskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Tunisko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 25.70
  • 11.00
  • 1.11
Japonsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 6. 01:00
  • 2.00
  • 3.29
  • 3.84
Paraguay vs. AustrálieFotbal - Skupina D - 26. 6. 2026:Paraguay vs. Austrálie //www.idnes.cz/sport
26. 6. 04:00
  • 2.60
  • 2.18
  • 4.33
Turecko vs. USAFotbal - Skupina D - 26. 6. 2026:Turecko vs. USA //www.idnes.cz/sport
26. 6. 04:00
  • 4.03
  • 4.21
  • 1.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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