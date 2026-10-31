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Žabiny deklasovaly Slovanku, ligovou neporazitelnost po obratu uhájilo i USK

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  19:57

Rozehrávačka a kapitánka Maite Cazorlaová hovoří k parťačkám ze ZVVZ USK Praha. | foto: FIBA

Basketbalistky mistrovského USK Praha i obhájkyně stříbra ze Žabin Brno před reprezentační přestávkou udržely ligovou neporazitelnost. Zatímco české šampionky zvítězily 89:74 na palubovce SBŠ Ostrava až po obratu ve druhém poločase, vicemistr deklasoval doma Slovanku 105:38.

Nejvyšší domácí soutěž bude pokračovat až 20. listopadu po zápasech evropské kvalifikace.

USK, pro který byl zápas také generálkou na úterní euroligový duel v Bourges, prohrál v Ostravě první poločas 35:38. Po změně stran už se favorit prosadil, kanadská rozehrávačka Cassandre Prosperová k výhře přispěla 22 body, německá křídelnice Frieda Bühnerová zaznamenala 17 bodů a 11 doskoků. Nejlepší domácí střelkyně Lucie Válková dala 18 bodů.

USK vede tabulku před Žabinami, které odehrály o zápas méně. Na šesté výhře Brňanek v sezoně se podílelo sedm hráček dvojciferným bodovým příspěvkem. Vedla je kapitánka Natálie Stoupalová se 14 body a osmi doskoky.

Basketbalová Chance liga žen

7.kolo:
KP Brno - Brandýs nad Labem 84:92 (21:26, 44:44, 59:66)
Nejvíce bodů: Vondráčková 22, Veselá 18, Puckettová 15 - Boydová a Ondroušková po 21, Burgarová 14.

SBŠ Ostrava - USK Praha 74:89 (22:25, 38:35, 53:62)
Nejvíce bodů: Válková 18, Ewodová 11, Smutná 9 - Prosperová 22, Bühnerová 17, Malíková a Cazorlaová po 10.

16. kolo:
Žabiny Brno - Slovanka 105:38 (29:9, 59:17, 85:26)
Nejvíce bodů: Stoupalová 14, Hamzová a Zeithammerová po 12 - Kolegarová 8, Vopičková 7, Seifrtová a Hauserová po 6.

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