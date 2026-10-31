Žabiny deklasovaly Slovanku, ligovou neporazitelnost po obratu uhájilo i USK

Nejvyšší domácí soutěž bude pokračovat až 20. listopadu po zápasech evropské kvalifikace.
USK, pro který byl zápas také generálkou na úterní euroligový duel v Bourges, prohrál v Ostravě první poločas 35:38. Po změně stran už se favorit prosadil, kanadská rozehrávačka Cassandre Prosperová k výhře přispěla 22 body, německá křídelnice Frieda Bühnerová zaznamenala 17 bodů a 11 doskoků. Nejlepší domácí střelkyně Lucie Válková dala 18 bodů.
USK vede tabulku před Žabinami, které odehrály o zápas méně. Na šesté výhře Brňanek v sezoně se podílelo sedm hráček dvojciferným bodovým příspěvkem. Vedla je kapitánka Natálie Stoupalová se 14 body a osmi doskoky.
Basketbalová Chance liga žen
7.kolo:
SBŠ Ostrava - USK Praha 74:89 (22:25, 38:35, 53:62)
16. kolo: