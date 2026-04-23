Písek vyhrál i v Praze, v play off vyzve Pardubice. USK nastřílel 100 bodů

Pro poražený tým reprezentačního kouče Luboše Bartoně sezona skončila.
Na Folimance se hrálo výrazně ofenzivněji než v Písku, v první čtvrtině padlo 59 bodů. V jejím průběhu písecký křídelník Petr Šlechta devíti body za sebou otočil skóre ze stavu 16:20 a Pražané už se před soupeře ve zbytku utkání nedostali. Jihočeši v zápase trefili 15 trojek, po čtyřech dali Šlechta a kapitán Vojtěch Sýkora, lídrem byl Jan Karlovský s 21 body. V týmu soupeře dal o jeden méně Touko Tainamo, autor 19 bodů Dalibor Vlk se postaral o pět z osmi tříbodových košů USK.
V pátek se může rozhodnout o zbylém účastníkovi play off mezi Olomouckem a Ostravou, před zápasem na Hané vede sérii Nová huť. Případný třetí zápas by byl na programu v sobotu, lepší tým se utká s vítězem základní části a obhájcem titulu Nymburkem.
Předkolo play off basketbalové ligy mužů
2. zápas
USK Praha - Písek 92:100 (29:30, 48:55, 71:76)