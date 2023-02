Nejlepší atmosféra v sezoně, ale i 22 ztrát. Trenérka USK litovala naivity

USK tak dvě kola před koncem základní části figuruje na druhém místě euroligové skupiny A s bilancí osmi výher a čtyř porážek za Fenerbahce, mezi čtveřici postupujících do play off by se měl v pohodě vejít.

„Výchozí pozice je dobrá, ale mohla být ještě lepší, kdybychom doma neprohrály s Valencií,“ uvedla Hejková po úterním duelu. „Oba zápasy s Fenerbahce jsme prohrály těsně a vnímám je jako obraz, jak můžeme v této sezoně hrát. A možná ještě líp.“

Co vám ukázala domácí porážka 66:73?

Zápas jsme měly rozehraný výborně, ale prohrály jsme ho ve třetí čtvrtině, kdy nám to nešlo v útoku. I potom jsme stále byly na doraz a udržet Fenerbahce na 73 bodech je moc fajn. Ale drhlo nám to v útoku.

Výpadky ve třetí čtvrtině provázejí USK celou sezonu, čím si je vysvětlujete?

Neopakují se jen v této sezoně. Teď soupeř po první půli viděl, že to s námi nebude jednoduché, takže hodně přitvrdil v obraně. Proto jsme pak měly problém.

Taky jste se dopustily 22 ztrát.

Ano, bylo jich hodně, někdy úplně zbytečné. Nedokázaly jsme přitlačit, přihrávky byly hodně naivní. Míč jsme držely déle, než bylo třeba.

Hnala vás zaplněná hala Královka, pomohli vám fanoušci?

Atmosféra byla vynikající, nejlepší v této sezoně. I diváci si takto vyrovnaný zápas zasloužili, mohli vidět v akci nejlepší hráčky Euroligy.

Teja Oblaková (vlevo) a Brionna Jonesová z USK Praha v zápase s Fenerbahce

Od třetí minuty jste musely hrát bez Španělky Condeové, co se jí stalo?

Má výron, což byla naše další smůla. V téhle sezoně se na začátku zápasu zranila už poněkolikáté. Thomasová zase hrála s virózou, nemáme štěstí, abychom byly úplně fit.

Přesto jste Fenerbahce potrápily, stejně jako v prosinci, kdy jste prohrály až po prodloužení.

Víme, že se s nimi nedá vyhrávat, ale dají se porazit.

Takže si vítězství schováváte?

No… Jestli se s nimi v této sezoně ještě potkáme, tak v hodně pozdní fázi. Až ve Final Four. Takže vítězství by určitě bylo fajn.

Jak se budete chystat na zbylá dvě utkání základní části Euroligy?

Příprava bude složitá v tom, že teď nás čeká dlouhá reprezentační pauza (až do 22. února), takže potom budeme začínat zase od začátku.