Výhra nad francouzskou stálicí přiblíží USK čtvrtfinále Euroligy

Další 4 fotografie v galerii Marissa Colemanová (vpravo) z Bourges se snaží obejít Kateřinu Elhotovou z USK Praha. | foto: FIBA

dnes 8:31

Vítězství nad Bourges už by basketbalistky USK Praha výrazně přiblížilo postupu do čtvrtfinále Euroligy. Úspěchem ve středečním duelu by si navíc díky lepší vzájemné bilanci také upevnily druhé místo v tabulce základní skupiny. Zápas v hale Královka začne v 18 hodin.

USK vyhrál sedm z dosavadních osmi kol, nestačil pouze na obhájce titulu a vedoucí tým skupiny A Jekatěrinburg. Za ruským soupeřem jsou Pražanky jen kvůli horší vzájemné bilanci a od nepostupových příček je šest kol před koncem základní části dělí čtyři vítězství. Třetí Bourges na USK ztrácí dvě výhry. Jasná výhra v Bourges. Basketbalistky USK uspěly v Eurolize i podruhé O účast ve čtvrtfinále by obhájkyně bronzových medailí mohlo připravit už jen velké selhání. „Postup je už teď na devadesát procent jistý, protože výhry se soupeři, kteří by nás mohli ohrozit, byly tak vysoké, že bychom musely někde prohrát hrozně vysoko. A to si myslím, že se nestane,“ uvedla trenérka Natália Hejková. Kromě poslední Rigy čekají USK ještě odvetné zápasy se všemi soupeři, kteří jsou v tabulce pod ním, ale výsledky prvních utkání hovoří jasně ve prospěch českého celku. Se čtvrtým Orenburgem si Pražanky poradily 87:63, páté Braine, kterému patří první nepostupová příčka, porazily 102:62, turecký celek Cukurova deklasovaly 82:28 a Benátky 77:50. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Výhra proti Bourges bude také na devadesát procent znamenat druhé místo v tabulce,“ připomněla slovenská trenérka říjnové vítězství 93:64 z Francie. „Ten zápas se nám mimořádně povedl. V kariéře si nepamatuji, že bychom někdy v Bourges vyhrály takovým rozdílem,“ vzpomíná na poslední souboj s francouzskou stálicí evropské basketbalové scény. „Ale tentokrát to bude úplně jiný zápas, protože soupeř se postupně zlepšoval a je sehranější a sebevědomější,“ uvedla Hejková. „Nám se sice daří až pohádkově, ale právě proto si musíme dát pozor, abychom v přípravě nic nepodcenili,“ prohlásila. Komplikací by mohla být případná absence Kateřiny Elhotové kvůli nemoci. „Po vánoční pauze se hráčky vrátily v pohodě a hlavně hlavou odpočinuté. Ale na tréninku v pondělí chyběla Elhotová, která má nějakou klasickou zimní chorobu. Takže uvidíme,“ dodala Hejková.