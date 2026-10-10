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Basketbalistky USK před startem Evropské ligy zdolaly Hradec Králové

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  21:38
Migna Touréová z USK Praha útočí v zápase s Hradcem Králové.

Migna Touréová z USK Praha útočí v zápase s Hradcem Králové. | foto: Ondřej Kovalčík / ZVVZ USK Praha

Gabriela Andělová z USK Praha uniká v zápase s Hradcem Králové, brání Alexandra...
Rhema Ogeleová v dresu Hradce Králové během duelu s USK Praha
Jindřiška Hrubá z Hradce Králové útočí v zápase s USK Praha.
Julie Pilařová z Hradce Králové v zápase s USK Praha
8 fotografií
Basketbalistky USK Praha v generálce na vstup do Evropské ligy porazily v tuzemské ŽBL na domácí palubovce Hradec Králové 98:73. Uspěly i oba brněnské týmy, které v nadcházejícím týdnu čeká start v Evropském poháru FIBA. Vicemistrovské Žabiny zdolaly 93:73 Trutnov a stejně jako obhájkyně titulu ještě neprohrály, KP Brno ukončilo neporazitelnost SBŠ Ostrava a zvítězilo rovněž přesvědčivě 85:67.

Šampionkám z USK se hned v úvodu zápasu proti Lvicím povedla čtrnáctibodová šňůra jako odpověď na úvodní inkasovanou trojku a oproti středečnímu duelu v Trutnově měly vývoj neustále pod kontrolou. Jejich náskok narostl až na 29 bodů, nejužitečnější hráčkou týmu byla německá posila Frieda Bühnerová se 17 body a 8 doskoky.

Pražanky ve středu zahájí Evropskou ligu domácím zápasem s Bourges, musí ale zlepšit obranu – ve čtyřech úvodních zápasech ŽBL inkasovaly vždy přes 70 bodů.

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Žabiny v poslední herní přípravě na zápas s AEL Limassol stejně jako minule USK hledaly na Trutnov recept a prohrály první čtvrtinu (18:23), ale už ve druhé výsledek otočily a třetí vyhrály drtivě o 17 bodů (28:11).

Španělská posila Paula Ginzová dala 18 bodů, nejužitečnější hráčkou byla Kanaďanka Shaylisha Colleyová s 15 body, 8 doskoky a 6 asistencemi. V týmu soupeře dala 22 bodů Američanka Jayla Johnsonová.

Královopolský tým, který v EuroCupu přivítá Nyon, jasně ovládl souboj o druhé místo v tabulce. Americká křídelnice Sara Puckettová dala 21 bodů včetně pěti trojek. Ostravankám nepomohla k lepšímu výsledku ani autorka 22 bodů Lucie Válková.

Basketbalová Chance liga žen:

4. kolo:

USK Praha - Hradec Králové 98:73 (19:12, 44:32, 78:49)
Nejvíce bodů: Bühnerová 17, Touréová 14, Cazorlaová 11 - Ogeleová 20, Buknová a Brožová po 13.

Brandýs nad Labem - Basket Ostrava 87:72 (11:15, 32:40, 64:53)
Nejvíce bodů: Boydová 17, Pavičová 13, Burgarová 12 - Effangová 18, Jedličková 14, Kaducová 12.

Žabiny Brno - Trutnov 93:73 (18:23, 46:43, 74:54)
Nejvíce bodů: Ginzová 18, Colleyová 15, Giomiová 12 - Johnsonová 22, Chandlerová 11, Turnerová 10.

Chomutov - Slovanka 104:50 (30:12, 53:23, 75:39)
Nejvíce bodů: Striplinová 18, Mooreová-Mcneilová 17, Krejzová 15 - Zítková 18, Seifrtová 9, Hauserová 8.

13. kolo:

KP Brno - Trutnov 85:67(30:21, 47:35, 72:53)
Nejvíce bodů: Puckettová 21, Petrénaitéová 14, Vondráčková 12 - Válková 22, Domuzinová 13, Lassová 9.

Tabulka:

1.USK Praha440372:2978
2.KP Brno431312:2567
3.SBŠ Ostrava431303:2817
4.Žabiny Brno330295:1496
5.Brandýs nad Labem422303:3746
6.Chomutov321272:2205
7.Hradec Králové413299:3135
8.Trutnov413271:2995
9.Basket Ostrava404250:3504
10.Slovanka404210:3484
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