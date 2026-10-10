Šampionkám z USK se hned v úvodu zápasu proti Lvicím povedla čtrnáctibodová šňůra jako odpověď na úvodní inkasovanou trojku a oproti středečnímu duelu v Trutnově měly vývoj neustále pod kontrolou. Jejich náskok narostl až na 29 bodů, nejužitečnější hráčkou týmu byla německá posila Frieda Bühnerová se 17 body a 8 doskoky.
Pražanky ve středu zahájí Evropskou ligu domácím zápasem s Bourges, musí ale zlepšit obranu – ve čtyřech úvodních zápasech ŽBL inkasovaly vždy přes 70 bodů.
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Žabiny v poslední herní přípravě na zápas s AEL Limassol stejně jako minule USK hledaly na Trutnov recept a prohrály první čtvrtinu (18:23), ale už ve druhé výsledek otočily a třetí vyhrály drtivě o 17 bodů (28:11).
Španělská posila Paula Ginzová dala 18 bodů, nejužitečnější hráčkou byla Kanaďanka Shaylisha Colleyová s 15 body, 8 doskoky a 6 asistencemi. V týmu soupeře dala 22 bodů Američanka Jayla Johnsonová.
Královopolský tým, který v EuroCupu přivítá Nyon, jasně ovládl souboj o druhé místo v tabulce. Americká křídelnice Sara Puckettová dala 21 bodů včetně pěti trojek. Ostravankám nepomohla k lepšímu výsledku ani autorka 22 bodů Lucie Válková.
Basketbalová Chance liga žen:
4. kolo:
USK Praha - Hradec Králové 98:73 (19:12, 44:32, 78:49)
Brandýs nad Labem - Basket Ostrava 87:72 (11:15, 32:40, 64:53)
Žabiny Brno - Trutnov 93:73 (18:23, 46:43, 74:54)
Chomutov - Slovanka 104:50 (30:12, 53:23, 75:39)
13. kolo:
KP Brno - Trutnov 85:67(30:21, 47:35, 72:53)
Tabulka:
|1.
|USK Praha
|4
|4
|0
|372:297
|8
|2.
|KP Brno
|4
|3
|1
|312:256
|7
|3.
|SBŠ Ostrava
|4
|3
|1
|303:281
|7
|4.
|Žabiny Brno
|3
|3
|0
|295:149
|6
|5.
|Brandýs nad Labem
|4
|2
|2
|303:374
|6
|6.
|Chomutov
|3
|2
|1
|272:220
|5
|7.
|Hradec Králové
|4
|1
|3
|299:313
|5
|8.
|Trutnov
|4
|1
|3
|271:299
|5
|9.
|Basket Ostrava
|4
|0
|4
|250:350
|4
|10.
|Slovanka
|4
|0
|4
|210:348
|4