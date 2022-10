Stejný tým i nejvyšší ambice. USK ale před Euroligou hlásí: Už dost zranění

Den před vstupem do nové sezony Euroligy se celý tým v uvolněné náladě sešel v hale Královka a zapózoval se svítivě zelenými dresy, v nichž bude chtít znovu drtit soupeřky. Loni basketbalistky USK Praha na evropské scéně postoupily až do Final Four, v němž obsadily čtvrté místo, jaké ambice mají letos? „Rády bychom tento výsledek minimálně zopakovaly, ideálně ještě vylepšily,“ říká trenérka Natália Hejková.