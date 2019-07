Basketbalistky v Neapoli poznávaly trendy. A vyskočily na sedmé místo

V základní skupině Češky porazily Maďarsko a Ukrajinu, nestačily pouze na Japonsko. Ze druhého místa šly ve čtvrtfinále na silnou sestavu Portugalska.

V napínavém souboji o postup do medailových bojů ještě v závěrečné čtvrtině vedly, ale nakonec kvůli střeleckému výpadku odešly poraženy.

Ve skupině o páté až osmé místo nestačil český výběr hráček do 25 let v prvním zápase na Tchajwan, ale ve druhém nečekaně porazil Čínu 77:69. Po soustředěném a spolehlivém výkonu tak Češky ve světové konkurenci vybojovaly sedmé místo.

„Je to výborné umístění v těžké konkurenci z celého světa. Vedle vlastního výsledku vidím jako podstatné, že se naše hráčky setkaly s úplně jinými herními styly asijských týmů a udělaly si vlastní zkušenost, jaké jsou nové trendy a kam se bude basketbal v nejbližším období ubírat,“ hodnotil univerziádu trenér českého výběru Daniel Kurucz.

„Pokud se nechceme zahledět jen do sebe, nebo jen do Evropy, bude potřeba začít hrát v české kotlině trochu jiný basketbal,“ podotkl kouč.

České výběry v letošním reprezentačním bloku žádné velké úspěchy neposbíraly. Na ženském mistrovství Evropy se reprezentace neprobojovala do play off ze základní skupiny, v níž zůstaly i ambice týmu na mistrovství světa v basketbalu 3x3. Aktuální výsledek z Neapole z tohoto pohledu vyznívá nejlépe.

Univerziádní tým Neapol 2019 Rozehrávačky: Eliška Mircová, Klára Křivánková, Natálie Rašková Křídla: Michaela Gaislerová, Kamila Hošková, Eliška Petrušková, Lenka Šoukalová Pivotky: Klára Břicháčová, Tereza Kracíková, Michaela Krejzová, Mariana Opočenská, Natálie Stoupalová Realizační tým: Daniel Kurucz, Ivan Zachara, Lenka Knitlová

„Úspěch se dostavil díky velkému nasazení a soudržnosti celého družstva, jak hráček, tak realizačního minitýmečku. Podle mého soukromého plánu to byl můj poslední basketbalový zápas a tak jsem rád, že jsme Čínu porazili. Ale výhledy se mohou změnit,“ uvedl Kurucz. „A to v případě, když budu cítit, že mě je trenérsky v České republice potřeba,“ dodal.

Tahounkou univerziádní reprezentace byla v Neapoli téměř bezchybná kapitánka Eliška Mircová. Turnaj odehrála s ratingem +90 (+15 na zápas), měla téměř 29 odehraných minut na utkání, přičemž v šesti střetnutích ztratila jen osm míčů a přitom dodala 23 asistencí a 13 zisků.

„Odehráli jsme opravdu dobrý turnaj, zajímavá byla konfrontace zejména s asijskými týmy. Mrzí nás porážka ve čtvrtfinále, s později bronzovým Portugalskem jsme vybojovali vyrovnanou partii. I přes tuto prohru jsme se dokázali znovu semknout a napotřetí prorazit asijské prokletí. Viděli jsme, jak se basket hodně vyrovnává, v první osmičce mohl každý porazit každého,“ všimla si Eliška Mircová.

Nejvytíženější českou hráčkou s více než 29 odehranými minutami na zápas byla na Apeninském poloostrově Klára Křivánková.

„S Tchajwanem jsme sice zápas prohráli, ale ve druhém poločase jsme se dokázali zvednout a obrovskou bojovností vyhrát alespoň druhý poločas. Tím jsme si potvrdili, že se s asijskými týmy dá hrát, a díky tomu jsme se odrazili i k dalšímu zápasu, v němž jsme porazili Čínu,“ pochvalovala si křídelnice brněnských Žabin Křivánková

Členem realizačního týmu byl také bývalý elitní mezinárodní rozhodčí Ivan Zachara. I on nabídl svůj pohled na prestižní akci. „Velmi si ceníme přístupu všech hráček na turnaji, v němž jsme vydrželi bez velkých zdravotních komplikací, a to i díky velmi tvrdé přípravě na univerziádu. Nebylo vůbec jednoduché sehnat kvalitní soupeře, abychom mohli sladit náš tým, který byl složen z osmi různých klubů. Je potřeba si uvědomit, že univerziáda je momentálně jediná konfrontace se světovým ženským basketbalem, a proto je důležitost tohoto turnaje obrovská. Z univerziádního týmu z roku 2017 bylo v širší nominaci letošního národního týmu žen hned pět hráček a já věřím, že i další z tohoto našeho současného týmu budou mít na základě svých výborných výkonů v Neapoli dveře do ženské reprezentace otevřené,“ nahlíží do budoucna Zachara.