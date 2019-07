Mladé basketbalistky odletěly na univerziádu. Cíl: postup ze skupiny

Národní tým do 25 let bude na jihu Itálie obhajovat čtvrtfinálovou účast z minulých her. „Podařilo se nám složit opravdu dobrý tým, a i když jsme měli na společnou přípravu jen asi šest týdnů, holky se slušně sehrály a utvořily prima partu,“ řekl hlavní trenér Daniel Kurucz.

V posledním přípravném zápase porazily české hráčky Slovensko 55:39, takže do dějiště her odletěly s dobrým pocitem. „Ano, vyhrály jsme, což je skvělé, ale musíme si uvědomit, že jde pořád jen o přípravu, ostré zápasy na univerziádě začínají až 3. července,“ nevzdává se pokory kapitánka Eliška Mircová.

„Hodně jsme se věnovaly obraně, při zápase se Slovenkami to bylo vidět. Věřím, že máme naději na postup ze skupiny,“ míní její spoluhráčka Klára Křivánková.

Univerziády se může zúčastnit šestnáct týmů světa. Češky se v základní skupině utkají s Maďarskem, Ukrajinou a Japonskem. První dva celky postupují do čtvrtfinále.