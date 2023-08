Do finále se na letní univerziádě dostali také tenisté Jan Jermář a Victor Sklenka. Zatím má česká výprava v Číně sedm cenných kovů s bilancí dvou zlatých, jedné stříbrné a čtyř bronzových. Už nyní tak co do počtu medailí tým vyrovnal předchozí univerziádu v Neapoli 2019, kde měli Češi sbírku 2-2-3.

Český rekord dnes na univerziádě zaplaval Ondřej Gemov, v závodu na 200 metrů motýlek dohmátl v čase 1:56,91. Stačilo to na páté místo. Univerziáda v Čcheng-tu skončí v úterý.