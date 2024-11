Nejprve otupit fanklub. USK Praha chce z Maďarska přivézt postup

„I když se bere v potaz vzájemné skóre, jedeme do Györu s cílem vyhrát,“ řekla ČTK trenérka Natália Hejková. Postupující týmy si sebou přenesou do další fáze všechny dosažené výsledky a body. „Chceme najet na dobrou vlnu, která by se měla přenést i do dalších zápasů, které nás čekají. Máme pak doma Žabiny (v české lize) a Benátky. Všechno to bereme jako euroligové zápasy,“ doplnila.

Pražanky se vrátí do Euroligy po více než třítýdenní reprezentační přestávce. Pokusí se napravit poslední domácí porážku s Valencií 64:67. Ve čtyřčlenné skupině D jsou třetí s bilancí 2-2, Györ je zatím bez jediného úspěchu za nimi.

„Nálada je bojovně pracovní. Po reprezentačních srazech je vždy složité dávat tým dohromady, ale na tréninku to bylo nyní dobré. Věřím, že si to přeneseme i do zápasu, který určitě nebude tak jednoduchý, jak si každý myslí,“ podotkla Hejková.

Úřadující české mistryně, které obhajují v Eurolize třetí místo, se s Györem utkají poosmé, všech sedm dosavadních zápasů vyhrály. Stále se musejí vypořádat s absencí australské pivotky Ezi Magbegorové či slovinské rozehrávačky Teji Oblakové, v utkání ale budou favoritkami.

„Ezi by měla dorazit o víkendu. Uvidíme, jak na tom bude a zda ji nasadíme už příští týden proti Benátkám, nebo si ještě počkáme, abychom jí neublížili, a odehrajeme to s Isabelle Harrisonovou,“ řekla Hejková.

Emese Hofová z USK Praha zakončuje v zápase proti Györu v Eurolize.

V Györu budou Pražanky znovu spoléhat na Maríu Condeovou, která v prvním vzájemném duelu zaznamenala 26 bodů a 10 asistencí. Španělská hráčka je také s průměrem 15,8 bodu na zápas nejlepší střelkyní týmu. Na dvouciferná čísla ale dosahují také Brionna Jonesová (14,5), Valériane Ayayiová (10,8), Emese Hofová (10,5) a Maite Cazorlaová (10). V týmu Györu je v tomto směru oporou Debora Dubeiová (11,3).

„Atmosféra tam není taková, že by se to nedalo vydržet, ale mají svůj fanklub a záleží na tom, jak začneme. Pokud na ně v první čtvrtině nastoupíme, můžeme tu jejich podporu otupit. Hrají ale doma a je to tým, který umí dát koš. Na to si musíme dát bacha,“ uvedla Hejková.