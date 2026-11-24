„Ale chceme výkony řešit,“ uvedl rázný šéf Slunety. Po derby v Děčíně ruplo Ústí nad Labem i v Písku, nadřelo se na výhru s Plzní a těsně porazilo i v neděli pražský USK.
Co s tím?
Dal jsem ultimátum, že musí vyhrát všechny tři zápasy, ale hned v prvním jsme prohráli. Výkon ale nebyl úplně špatný, jenže Písek zahrál excelentně. I když jsme pak dvakrát zvítězili, nebudu alibista. Na rovinu řeknu, že naše výkony nejsou takové, jaké si představujeme. Uvědomujeme si to. Na druhou stranu máme bilanci 8-6, odskočili jsme na šestém místě, sedmý je dvě výhry pod námi. V tuhle chvíli jedeme podle plánu, že chceme být v nadstavbové skupině A1.
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Co tedy zůstalo z ultimáta?
Já měl s hráči individuální pohovory, někteří dostali oficiální upozornění, že musí zlepšit své výkony. Ale situace je velice specifická, musíme s ní pracovat opatrně, není náhoda, že jsme šestí. Musíme to s trenérem pečlivě probrat, sednout si spolu, máme teď 14 dní reprezentační pauzu. A během ní něco musíme udělat. Buď personální změny, nebo vnitřní klubové, tedy si něco nastavit, aby byla situace lepší.
Můžete být konkrétní?
Zatím ne, protože se přiznám, že sám nevím, k čemu se uchýlíme.
Hrozil jste pokutami?
Pár jsem jich dal v začátcích, kdy jsme celé prostředí ve Slunetě napravovali. Muselo si to sedat. Teď možná sedm, možná deset let žádná nepadla. Ani tentokrát jsem pokutami nehrozil. Budu se opakovat, nemáme výsledkový problém. Ale je potřeba klukům nastavit mantinely, aby je nepřekračovali. To je gros všeho, co je nutné změnit.
Jaký jste měl v hlavě scénář, kdybyste všechny tři zápasy prohráli?
Tři porážky by stoprocentně vyprovokovaly personální změny. Vyhráli jsme těžký nedělní zápas s USK Praha, to není slabý tým, výhra byla vybojovaná, kluci se na to nevykašlali. Člověk se na to musí koukat z vícero úhlů pohledu.
Trenér Tomáš Reimer má důvěru?
Má. I on si ale musí uvědomit, že předváděný výkon není takový, jaký si všichni přejeme.
Nepřečetli už soupeři váš americký, individualistický styl?
Je to jedna z věcí, kterou si vnitřně musíme vyřešit. Tohle je v gesci trenéra. Ano, jsme přečtení soupeři, mají nás naskautované. A klukům se hraje hůř a hůř. Musí se to zásadně změnit. Ze začátku nám tenhle basketbal fungoval, ale čím víc je sezona odehraná, tím víc nás soupeři znají. A my na to nereagujeme. Už reagovat musíme.
Zůstanou všichni Američané?
To je otázka jak na mě, tak i na trenéra. Tato rozhodnutí nedělám sám. I tady se může stát, že by mohla přijít nějaká změna, v řádech dnů o tom budeme debatovat.
Jako tradičně už ožívají spekulace o návratu Lamba Autreyho, který nyní hraje za Olomoucko.
Všemi milovaný Lamb Autrey! Máme toho kluka rádi, pojí nás kamarádství. Ale sám nevím, co si řekneme a co si neřekneme. Jsem s ním v přátelském kontaktu pořád.
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Už jste vstřebal debakl v derby?
Ve mně je pořád. Předvedený výkon byl tristní a to už se opakovat nesmí ani nebude.
Na USK přišla zase tisícovka diváků, jak moc vás drží?
Jsou skvělí. Zároveň začali být velice nároční. Je to způsobené tím, že posledních možná pět let předvádíme kvalitní basketbal. A lidi to baví, logicky jsou náročnější a náročnější. Já zmínil několikrát, a hned se mi to vrátilo, že střecha ještě nehoří. Pořád si troufám říct, že nehoří, ale doutná. Protože výsledky máme a ne náhodou jsme vyhráli těžké zápasy. Jen je potřeba to sledovat a mít pod kontrolou.
Reimer: Cenná výhra, dobré to nebylo
Nebýt této výhry, možná by byla v ohrožení i jeho pozice. „Pro nás je to nesmírně důležité vítězství. Poslední zápasy z naší strany nebyly dobré, o to víc si ho ceníme,“ odfoukl si ústecký kouč Tomáš Reimer po vítězství nad USK.
„Určitě nám pomohla i domácí atmosféra, znovu skvělí fanoušci nám dodávali energii. V poslední čtvrtině to zase z naší strany nebyl úplně nejlepší basket, ale týmu patří velký kredit za to, jak jsme to odbojovali v obraně a ubránili soupeře na osmi bodech v poslední čtvrtině,“ ocenil kouč.
Mužstvo bodově táhli Američané – McGhee nasázel 18 bodů, Langley 16, Polynice 12. Hosté ve druhé čtvrtině měli už dvouciferný náskok, dvě důležité trojky v tu chvíli zaznamenal Filip Kábrt, který nakopl Slunetu ke skvělému finiši v závěru první půle a následnému obratu skóre. Přispěla k tomu také převaha na doskoku, tuto statistiku domácí ovládli 40:26. „To zápas rozhodlo, konečně jsme soupeře přeskákali. V tom musíme pokračovat, jestli chceme zůstat na vítězné vlně,“ velí Reimer.