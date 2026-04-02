Operace, pak dlouhá rekonvalescence. Basketbalistka Přibylová si poranila vazy

„Jak už asi většina zaregistrovala, v zápase proti Brandýsu jsem si v posledních pár vteřinách poranila koleno, konkrétně křížové vazy. Za necelý měsíc mě čeká operace a následně poměrně dlouhá rekonvalescence. Na hřišti tedy budu chvíli chybět, každopádně na lavičce s týmem mě určitě najdete,“ vzkázala fanouškům členka širšího reprezentačního kádru.
Pražanky se při cestě za 16. domácím titulem za sebou již chystají na ligové semifinále, do něhož ve středu bez problémů postoupily přes Hradec Králové.
USK Praha je v semifinále, blízko jsou i basketbalistky Chomutova a KP Brno