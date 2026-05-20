Kidd v Dallasu skončil, éru Coopera Flagga má řídit někdo jiný

Dallas ke změně trenéra sáhl dva týdny poté, co jako prezidenta a guvernéra angažoval Masaie Ujiriho. Kidd měl s klubem ještě na čtyři roky smlouvu s příjmem kolem 40 milionů dolarů.
Třiapadesátiletý Kidd vedl Dallas od června 2021. V první sezoně s týmem postoupil do konferenčního finále a v ročníku 2023/2024 s ním došel Západní konferencí ovládl a zahrál si finále. To však bylo ještě v éře Luky Dončiče.
Letos Mavericks s bilancí 26 výher a 56 porážek skončili už v základní části. Devatenáctiletý americký supertalent Cooper Flagg si i přesto došel pro ocenění určené nováčkovi sezony, když pokořil řadu teenagerských rekordů, potvrdil tím pozici jedničky loňského draftu.
Kidd v Dallasu působil i jako hráč a v roce 2011 s ním získal titul. V NBA nastupoval také za Phoenix, New Jersey a New York. Jako trenér kromě Mavericks vedl i Brooklyn a Milwaukee.