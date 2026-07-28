Střelec s parádním výskokem. Slavia si stáhla z univerzity Američana Harpera

Harper dosud hrál na univerzitě Tennessee State.
„Při hledání hráče na tuto pozici jsme měli dva hlavní parametry. Dobrou střelbu a atletičnost. A Travis přesně tyto dvě škatulky splňuje. Navíc je natěšený předvést svou hru v Evropě a věříme, že náš herní styl mu to umožní co nejlépe,“ řekl trenér Oren Amiel.
Harper, kterého zdobí mimořádný výskok, je třetí americkou posilou Slavie před novou sezonou po rozehrávačích Ronaldu Seguovi a Javianu McCollumovi. Do týmu přišel také český reprezentant Patrick Samoura.
Harperovy sezonní highlighty: