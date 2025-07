„Je to můj nejoblíbenější zápas v celé Evropě,“ vyznal se. Zpovzdálí sledoval i kauzu ústeckého šéfa Tomáše Hrubého, který se do sousedů obul. On sám by na rozdíl od něj hru Děčína nenazval psychopatismem, ale tvrdí: „Tomáš je úžasný člověk, na srdci má tvoje dobro.“

Sledujete českou ligu, i když v ní už nepůsobíte?

Rozhodně! Vždycky budu mít pro Česko slabost. Je to liga, která mě dostala tam, kde jsem dnes, takže ji určitě budu vždycky sledovat. A samozřejmě Ústí nad Labem a Děčín speciálně, s kluky jsem stále v kontaktu. Chris Martin, Lamb Autrey, AJ Walton, Jordan Ogundiran, my jsme jak bratři, pořád si píšeme.

Viděl jsem, že AJ odchází z Děčína, to mě překvapilo. Myslel jsem, že tam kariéru ukončí. Ale je to byznys. A když hráči dělají různá rozhodnutí nebo změny, nemůžeš se pak zlobit ani na klub. Věřím, že AJ nějaké angažmá najde, zotaví se ze zranění a vrátí se ještě silnější.

Měl jste to štěstí hrát za oba rivaly. Jak je porovnáte?

Ústí a Děčín jsou úplně rozdílné kluby, i když jsou od sebe ani ne půl hodiny cesty. V Děčíně je to hodně rodinné – všichni se znají, starají se o sebe, skvělá atmosféra. Mají jedny z nejlepších fanoušků v lize, je to super místo pro hraní. Manažeři jsou skvělí, majitelé úžasní. Všechno tam funguje.

Ústí je v něčem podobné, ale je to víc individuální – nepotkáš všechny, není to tak blízké. Ale sezona, kterou jsem tam strávil, nás stmelila, stali jsme se rodinou. Připomínalo mi to Děčín – zaměřili jsme se na jeden cíl, což bylo vyhrát titul. Nepodařilo se to, ale dostali jsme se daleko a to se počítá.

Ty Nichols Osmadvacetiletý americký basketbalista, který strávil tři sezony v NBL, dvě v Děčíně, jednu v Ústí. Oběma klubům pomohl k ligovému stříbru, Válečníkům i k historickému triumfu v poháru. Rodák ze Springfieldu v Massachusetts loni hrál za Levice, Oldenburg a Zielonou Góru, teď se upsal řeckému Peristeri.

Kam byste se radši vrátil?

Kdybych si měl vybrat, tak bych volil Ústí. Ale klidně bych si znovu zahrál i v Děčíně. Takže to není buď, anebo. Jen jsem měl v Ústí lepší sezonu. Mohl jsem tam vyrůst jako hráč, poprvé jsem byl lídr týmu. Ale hrát s AJ Waltonem v Děčíně byla samozřejmě jedna z mých nejoblíbenějších věcí, dělal mi to jednodušší. Osobně jsem potřeboval větší výzvu a Ústí mi ji nabídlo.

Po sezoně rozvířil vody v NBL ústecký generální manažer Tomáš Hrubý. Jaký na něj máte názor?

On je super. K smrti ho miluju! Je strašně vtipný, týpek, který je nohama na zemi. Jasně, občas dělá věci, co nejsou úplně běžné, ale jinak je to úžasný člověk. Vždycky má na srdci tvoje dobro.

Řekl, že Děčín je sekta a jeho hra psychopatismus. Co vy na to?

Děčínský styl hry bych nenazval psychopatickým. Válečníci jsou prostě hodně fyzický tým. To je jejich hlavní rys – fyzičnost. A pokud je chceš porazit, musíš se tomu vyrovnat. Určitě bych to nenazval šíleným. Ani bych neřekl, že tam mají nějaký kult. Jen vybírají hráče, kteří sedí jejich stylu, a drží se toho.

Prožívají rivalové derby jinak?

Co jsem poznal, tak stejně. Všichni vědí, že je to velký zápas, i fanoušci. Většinou je vyprodáno tři dny předem. Pokud bych měl říct rozdíl, tak v Děčíně se na derby připravují víc. V Ústí jsme třeba koukali na video den předem, taktické rady se dávaly až v den zápasu. V Děčíně se na derby připravujete, i když je mezitím ještě jiný zápas – prostě už myslíte na derby. To je asi jediný rozdíl. Ale co se týče intenzity a fyzičnosti, všichni k tomu přistupují stejně.

Jak na vás derby zapůsobilo?

Je úžasné! Je to můj nejoblíbenější zápas v celé Evropě. Nic se tomu nevyrovná. Je to, jako bys nikdy nepociťoval únavu, prostě chceš být pořád na hřišti. Pokud jde o návrat do některého z těch klubů, měl jsem možnosti, ale teď to zkrátka nejde. A každý ví, že do Česka bych se vrátil, jedině kdybych hrál pod Janem Šotnarem, mým trenérem z Ústí. Kdekoliv by byl, a pokud bych se rozhodl vrátit, on by byl ten hlavní důvod, proč bych znovu hrál v Česku.

Loni jste vystřídal tři kluby, Levice, Oldenburg a Zielonou Góru. Jaká to byla sezona?

Z mého pohledu úspěšná. Měl jsem možnost okusit různé části evropského basketbalu, poznat různé země a vidět, jak to v Evropě chodí. Takže už jen to samopoznání považuju za úspěch. Přestoupil jsem z Levic do Německa, protože jsme ukončili naše působení ve FIBA Europe Cupu. Což byl hlavní důvod, proč jsem to Levicím podepsal; dostat se do další fáze soutěže, asi bych zůstal. V Oldenburgu to prostě neklaplo. Nepasovalo to. Tým chtěl, abych zůstal celou sezonu, ale zjevně jsem nehrál tolik, kolik jsem si myslel, že budu. Takže jsem pak zamířil do Polska. V lednu mě vykoupili ze smlouvy a od té chvíle jsem měl pocit, že všechno šlo dobře.

V čem vás osobně pozvedl Evropský pohár?

Hodně mi pomohl, soutěž mě formovala jako hráče. Nastoupil jsem proti Zaragoze nebo tureckému Bursasporu. Když hrajete proti tak silným týmům a hráčům, musíte dokázat, proč tam jste a že si místo zasloužíte. Myslím, že za poslední dvě sezony jsem jednoznačně dokázal, že můžu hrát na nejvyšší úrovni. Nemám o tom žádné pochybnosti. A mám pocit, že každý chápe, kde můžu a kde nemůžu hrát. Vím, že i v Oldenburgu jsem mohl hrát, ale víc to angažmá rozebírat nechci.

V Polsku jste zase pookřál?

Po Německu jsem mohl jít do Asie, přišly i nabídky z různých polských týmů. Vybral jsem si Zielonou Góru, protože mají pravděpodobně nejlepší zázemí v Polsku, co se týče tělocvičen a posiloven. A zadruhé trenéra jsem už znal, takže to dávalo smysl. Měl jsem docela dobré statistiky, soutěž mi seděla – je rychlá, běhavá, hodně orientovaná na útok. Pro mě ideální.

Trenér mi dal klíčovou roli v týmu a já mohl ukázat, co umím – zlepšovat pozice spoluhráčů ke skórování a zároveň si chodit i pro vlastní střely. Největší dav, před kterým jsem hrál, byl asi ve Wloclawku. Šlo o můj první zápas v Polsku a fandilo víc než tři tisíce diváků.

Jak jste se vůbec v Evropě změnil jako hráč?

Mám pocit, že pro mě je teď hra mnohem jednodušší. Jsem mnohem klidnější. Hraju svým tempem. Moc se nezměnilo, ale určitě jsem se zlepšil ve čtení obrany a dokážu reagovat na různé obranné systémy mnohem lépe než dřív.

Kde budete hrát v příští sezoně? Zase si polepšíte?

Podepsal jsem smlouvu s řeckým Peristeri BC a jsem nadšený. Těším se na vášnivé fanoušky, chci pomoct klubu plnit jeho cíle v lize i v Europe Cupu. Teď doma v Americe hodně trénuji a hraji různé turnaje. Léto je pro mě vždy hodně atleticky zaměřené. A samozřejmě trávím čas s rodinou a přáteli, občas vyrazíme na dovolenou, abych si vyčistil hlavu od basketu.