Nichols uspěl s odvoláním za napadení, Děčínu bude scházet jen dva zápasy

Nichols v sobotním, čtvrtém utkání semifinále play off v Pardubicích napadl českého reprezentanta, udeřil ho do obličeje při pozápasovém podávání rukou. Za jeho čin mu disciplinární komise NBL vyměřila kromě pokuty třízápasový trest, nejvíc mohl dostat čtyři utkání. Hráč se veřejně omluvil fanouškům, oběma klubům i Vyoralovi a žádal zmírnění postihu, doložil to okolnostmi vedoucími k jeho zkratu.

„Byl jsem označen za něco nepřijatelného a pak jsem podle toho reagoval,“ napsal Nichols na svůj instagramový účet, když se o svém trestu dozvěděl.

Vrchní ředitel soutěže Zdeněk Bříza žádosti o zmírnění stopky vyhověl. Proti jeho rozhodnutí už není odvolání.

V úterý se za stavu 2:2 na zápasy hraje v Děčíně, Američan vynechá i páteční partii v Pardubicích. V případné sedmé by nastoupit mohl. Pokud k ní nedojde, zasáhne od začátku buď do finále, nebo do bronzové série.