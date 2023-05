Nichols se omluvil za napadení Vyorala po zápase. Žádá nižší trest

„Chtěl bych se omluvit všem fanouškům v České republice, speciálně pardubickým a jejich organizaci. A také našim fanouškům a klubu. Omluva patří i mládeži a dětem, pro něž jsou profesionální sportovci vzory. A při jakékoliv události je třeba jít od toho a hrát dál,“ uvedl Nichols na videu, které děčínský klub zveřejnil na sociálních sítích.

Vyoral s Nicholsem na sebe naráželi od začátku semifinále play off, které je teď srovnané na 2:2 na zápasy. V první partii v Děčíně se přetahovali o míč a pardubický rozehrávač pak upadl v nemilost publika Válečníků, které na něj od té doby bučelo. V sobotním, čtvrtém duelu Vyoral nešetrně amerického protivníka fauloval, Nichols posléze dělal gesta směrem k pardubickým fanouškům, Vyoral vůči děčínské lavičce. Po zápase český reprezentant místo slavení běžel za děčínským lídrem a něco na něj křikl, při podávání rukou ho Nichols udeřil do obličeje. A strhla se mela.

Zkrat rodáka ze Springfieldu disciplinární komise NBL ocenila třízápasovou stopkou a pokutou 25 tisíc korun. „Byl jsem označen za něco nepřijatelného a pak jsem podle toho reagoval,“ napsal Nichols na svůj instagramový účet, když se o svém trestu dozvěděl.

S odstupem dne vzkázal: „Chtěl bych se omluvit i Tomášovi, měli jsme těžké bitvy v minulosti, je to výborný hráč, tohle je play off a já musím kontrolovat své emoce. Vím, že trashtalk patří ke hře, ale musím se z toho poučit, beru to jako lekci, měl bych být už vyzrálejší. Věřím, že dostanu šanci ještě zasáhnout do této série.“

Nichols a jeho děčínský klub podali odvolání proti výši trestu k vrchnímu řediteli soutěže. V prohlášení uvedli, že si uvědomují závažnost provinění i toho, že takové zákroky do sportu nepatří. „Na základě všech shromážděných skutečností a informací z inkriminovaného momentu i situacím, které mu předcházely, však žádáme o přehodnocení výše trestu. Klub samozřejmě řeší s hráčem jeho čin také v rámci interního řízení,“ stojí ve vyjádření Armexu.

Děčínské vedení zná Nicholsovu verzi toho, čím ho Vyoral provokoval, ovšem zveřejňovat ji nebude. „Nechceme ještě víc jitřit už tak rozjitřené vášně. Každopádně důvody k odvolání jsme shledali,“ uvedl generální manažer klubu Lukáš Houser. „Ale Nicholsův zákrok neschvalujeme a nemělo k němu dojít, ať už k němu měl jakékoli pohnutky.“

Pátý zápas série hostí hala Armexu v úterý od šesti večer.