České basketbalistky si na turnaji v Istanbulu poradily i s Německem

Nejlepší střelkyní vítězného týmu byla Emma Čechová s 10 body a v týmové statistice kralovala i se šesti doskoky. Se šesti asistencemi byla nejlepší v celém utkání Veronika Voráčková, která přidala osm bodů. Němkám nepomohl k vítězství ani výkon Emily Bessoirové, který zaznamenala double double díky 18 bodům a 13 doskokům. Jejich nová trenérka Lisa Thomaidisová prožila neúspěšný debut na lavičce.

Vstup do utkání se českému týmu nepovedl a Německo se osmibodovou šňůrou dostalo do náskoku 8:2, po vyrovnání stavu nabral opět ztrátu 11:16. Přestože se pak dostal podruhé v utkání do vedení, po první čtvrtině ztrácel 17:18. Jenže trojkou v úvodu druhé části Češky otočily stav a od té doby už soupeřky nepustily do náskoku.

Na přelomu poloviny utkání vedly o osm bodů, Němky ale následující pasáž zvládly poměrem 10:3 a snížily na jednobodové manko. České basketbalistky pak ale znovu odskočily až na rozdíl osmi bodů a soupeřky v závěru prohru už jen zmírnily.