Basketbalisté vyhráli v Melille na turnaji hráčů do 23 let nad Španělskem

Dvouciferný počet bodů na straně vítězů zaznamenali také Richard Bálint (13 bodů) a Dalibor Vlk s Martinem Kheilem (po 10). S devíti doskoky kraloval David Böhm. Na straně poražených byl nejlepším střelcem s 15 body Rubén Domínguez.

„Je to skvělý pocit porazit Španěly ve Španělsku. I když vlastně tak úplně ve Španělsku nejsme,“ uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace Bálint k turnaji hraném v jednom ze dvou španělských měst na Středomořském pobřeží severní Afriky.

„Ukázali jsme si, že můžeme hrát s kýmkoliv a jakou má náš tým soudržnost a sílu. Myslel jsem, že budou trochu lepší. Teď to zní divně, ale zápas byl hrozně nahoru dolů. Moc jsem nevnímal co, kde a kolik. Byl jsem utavený asi po dvou minutách. Šlo o to si na to tady zvyknout. Je tu horko a hraje se v obrovské intenzitě. Příští zápas bude ještě lepší. Myslím ale, že soupeři se na nás po dnešku budou dívat trošku jinak a půjdou po nás hladověji,“ dodal Bálint, který přidal i pět doskoků.

Češi sice prohrávali po první čtvrtině 11:21, ale druhou čtvrtinu ovládli 29:13. Ve třetí čtvrtině se náskok českého týmu vyšplhal až na 15 bodů. Poslední pětiminutovka patřila opět domácím, ale Češi si náskok pohlídali.

„Cítíme se moc dobře, ale výsledek není tak důležitý. Důležité je, jak se hráči dokázali se soupeřem na hřišti poprat a vyrovnat se mu. Zásadní je změnit nastavení mysli, to, že si někdy málo věříme,“ prohlásil Ocampo. „Dokázali jsme být konkurenceschopní na této úrovni a hlavní je využít tyhle zápasy k tomu, abyste se této schopnosti naučili. Hráči po tomhle zápase musí být na sebe hrdí, protože odmakali celých 40 minut,“ dodal španělský kouč.