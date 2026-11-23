Vše proběhlo po minutě druhého poločasu. Do něj šlo hostující družstvo jen s tříbodovým mankem, záhy ale ztrácelo 12 bodů a vypadalo to, že Hradec směřuje k páté ligové prohře v řadě. „Začátek druhého poločasu byl z naší strany příšerný,“ uvedla trenérka.
Bylo hodně těžké takový vstup do druhé půle přijmout?
Co k tomu říct? Nevím, co holky v tu chvíli mají v hlavě. Proto jsem si už po minutě vzala oddechový čas, což normálně nedělám. Snažím se s ním čekat co nejdéle, protože máme poměrně širokou rotaci a chceme soupeře dostat pod tlak i fyzicky. Jenže tentokrát nic jiného nezbývalo. Byl to otřesný začátek.
Domluva pomohla, co se podle vás na hře vašeho týmu změnilo?
Začaly jsme hrát s mnohem větší energií. Chtěly jsme být aktivnější v obraně, agresivnější na míči, pomáhat si na slabé straně, získávat míče a chodit do rychlých protiútoků. Najednou jsme to všechno měly, navíc jsme si dokázaly vybojovat hodně trestných hodů. Všechno se to sčítá. Stále se pereme s procentem střelby, což musíme nahrazovat černou a tvrdou prací.
|
Po letech obrácené role? Basketbalistky Trutnova mají před derby lepší pozici
Byl to zápas, v němž se skóre několikrát překlopilo na jednu či druhou stranu, vaše hráčky to nakonec skvěle zvládly. Jste pyšná na to, že se vám to povedlo?
Tohle slovo vůbec nepoužívám. Spíš jsem byla po první čtvrtině docela rozzlobená. Ve druhé jsme se trochu zvedly, ale pořád to nebyla naše hra. Do větší aktivity jsme se dostaly až ve druhém poločase. Za to jsem ráda, ne pyšná.
Vyhrály jste asi i proto, že se vám dařilo dobře bránit domácí Jaylu Johnsovou, nejlepší střelkyni ligy. Hodně jste na ni vaše hráčky upozorňovala?
Rozhodně, měla jsem čas přemýšlet tři týdny. Ze začátku jsme podle mě dobře zvolily obranu, Naty Vlachová, která hraje z křídla, jí dávala co proto. Jayla je velmi rychlá hráčka. Nakonec nějaké body dala, ale v prvním poločase jsem byla s tím, jak jsme ji bránily, určitě spokojená.
Jak důležitá je tahle výhra pro sebevědomí vašeho družstva? Po pěti ligových porážkách v lize a dvou ve Středoevropské lize.
Už jsme to opravdu potřebovaly, sebevědomí šlo hodně dolů. Už mi bylo holek až líto, protože jsme spoustu zápasů ztratily v posledních dvou třech minutách. Myslím si, že jsme to zvládly hlavně mentálně. Doufám také, že holky pochopily, že když budou kvalitně trénovat, dají do toho všechno a budou mít správně nastavenou hlavu, mohou hrát vyrovnaně s každým soupeřem od třetího místa tabulky dál. I když dneska správné nastavení nebylo vždycky vidět.