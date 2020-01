Trutnovské basketbalistky: Pokud chceme být úspěšní, musíme takhle střílet

„Je to pro nás hodně důležité vítězství. Slovanka měla před zápasem dvě výhry, my tři a v tabulce jsme jí tak odskočili,“ oddechl si trenér trutnovského družstva Michal Martišek.



Zajímavost? Pro Lokomotivu to byla teprve druhá výhra v základní hrací době, dvě totiž vydřela až v prodloužení.

Tentokrát ale nic takového nepotřebovala. Povedl se jí začátek, první čtvrtinu vyhrála o devět bodů 28:17, pak sice hostující družstvo do přestávky snížilo, ale začátek druhé půle znovu patřil Trutnovu. Stejně jako závěr, jenž podtrhl jeho výhru.

„Dát devadesát bodů je to, čím se chceme prezentovat, nemáme tým, který by vyhrával zápasy obranou. Pokud chceme být úspěšní, musíme střílet tak jako dnes,“ poznamenal Martišek. Ani v obraně to v podání jeho družstva ale nebylo zlé, mnohem lepší než v zatím jediných dvou soutěžních zápasech letošního roku, v nichž inkasoval 120 bodů v Českém poháru od Hradce a 119 v lize od Žabin Brno.

Zlepšení přišlo určitě i proto, že po vyřešení problému s vízem se do sestavy Lokomotivy vrátila podkošová Američanka Cottonová, která zaznamenala 18 bodů a přidala 11 doskoků.

Trutnov hodně také těžil z rychlých protiútoků, z nich bylo skóre 35:9. „To je ten nejjednodušší způsob, který chceme hrát,“ poznamenal kouč Martišek.