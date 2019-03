Trojkové hody na závěr, teď už trutnovské basketbalistky čeká play off

Stalo se tak v utkání, v němž sice byly favoritkami, ale proti soupeřkám, které hrály o všechno. Zatímco v zápase s Ostravou Lokomotiva už nemohla na své příznivé šesté příčce nic změnit, soupeřky měly poslední možnost pro postup do play off. Avšak neuspěly, Trutnov 89:77 vyhrál, do play off půjde s bilancí 12 výher a 8 porážek. Určitě s lepší, než si dříve dokázal představit.

„Šesté místo po základní části je vynikající výsledek, před sezonou bychom ho brali jako fantastické. Byli jsme dokonce ve hře o umístění ještě o něco lepší, ale i tak náš mladý kolektiv mnohokrát překročil svůj stín,“ pochvaluje si trenér Trutnova Michal Martišek. V blížícím se play off Trutnov narazí na třetí tým tabulky. Jisté to ještě není, ale nejblíže k němu má Nymburk.

Lokomotiva v zápase s Ostravou předvedla kousek, který se zapsal do klubové historie. Soupeřkám totiž nasázela 14 trojek, čímž vyrovnala svůj ligový rekord. Stejný počet trojek se jí podařilo nastřílet pouze jednou, před téměř 11 lety Valosunu Brno.

„Soupeř hrál o všechno, chtěl si udržet naději na play off. Do utkání jsme nevstoupili ideálně, první čtyři minuty byl náš výkon nemastný, neslaný. Pak jsme malinko zrychlili, dostali se do trháku, ale Ostrava vždy dokázala náskok dotahovat,“ popsal průběh posledního vystoupení v základní části trenér Martišek.

Své poslední utkání dnes sehrají také hráčky Sokola Hradec Králové, jejich soupeřem bude mistrovský USK Praha. Pokud se nestane nic neočekávaného, hradecké Lvice si do tabulky zapíší sedmou porážku. Na jaké umístění jim to bude stačit a kdo bude jejich soupeřem ve čtvrtfinále play off, se rozhodne o víkendu, kdy je na programu většina utkání závěrečného kola. Mezi nimi nebude vzájemné derby mezi Hradcem a Trutnovem, které si obě družstva předehrála. Další body si tak do tabulky už nepřipíší.